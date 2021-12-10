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【自製長糧】港人太長命？　怎樣確保退而無憂？

博客 14:35 2021/12/10

分享：

香港連續7年蟬聯全球最長壽地區，男性平均達84.65歲，女性則平均89.6歲。長壽固然是福，但同時必須及早規劃，才能避免因為「活得太久」所引致的財務風險。

問：我們的壽命愈來愈長，怎樣能確保在職時累積的退休儲備足夠「用過世」？

答：年金是一種用作規劃退休的理財方案，讓我們把累積的儲蓄於退休後轉化為穩定收入。要有效地對冲長壽所引致的財務風險，不設派發期限的終身年金是個理想的退休方案，能提供穩定的現金流，因此能讓我們享有一世「有糧出」的安心保障。即使活至100歲或更長壽，仍可一直享有年金。

問：市場上提供的年金有哪些種類？

答：年金主要包括即期年金與延期年金兩大類。投保即期年金需要一筆過支付保費，於成功投保後，一般可於下一個月就馬上獲得固定的年金收入。即期年金主要是給即將退休或已退休人士購買，藉此自製長糧，讓自己在退休後享有源源不絕的年金收入。

延期年金則設有累積期，投保人可選擇分期或者以一筆過方式繳付保費，計劃會於期內每月派息，讓資金透過複息滾存和累積，利用「滾雪球效應」協助實現退休的財務目標。延期年金尤其適合在職人士投保，只要將每月部分入息撥作定期供款，養成良好的儲蓄習慣，利用時間將計劃內的現金價值不斷遞增，及至退休時行使年金權益，便可於年金期每月收取穩定收入。

【羅致光：推公共年金為助低收入人士 怎樣同時領長生津及年金？：按此

問：我爸爸即將退休，在選購即期年金時，有甚麼要留意？

答：由於我們無法預計自己的壽命，加上根據人口統計資料顯示，我們的預期壽命正不斷延長，因此，要確保退休後不會出現「人還在，錢沒了」的困境，保證終身派發的年金計劃是個理想的選擇，年金可收取至百年歸老，真正解決長壽所引致的財務風險。

此外，市場上有些貼心的計劃，除可讓客戶領取定額的終身年金外，還提供其他的年金權益選擇，例如與配偶共享年金、危疾雙倍年金等，全面配合個人需要。

撰文 : 葉偉傑 萬通保險創新營銷品牌部部門副主管

欄名 : 保險DNA

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