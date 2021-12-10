【職場福利】Google派花紅人人1,600美元　兼無限期延後辦公室上班

知名互聯網企業谷歌（Google）前日宣布，向全球每名員工派出1,600美元（約12,476港元）的花紅，就連實習生和海外員工都可以得到這一個福利。另外，Google亦表示受Omicron影響，將推遲員工重返辦工室工作的安排。

Google的發言人表示，這次向員工派發1,600美元（約12,476港元），目的是在2019冠狀病毒疾病大流行期間支持公司員工，款項屬Google居家辦公津貼和福利獎金以外的額外福利，若果是海外員工將按所居國家等值的貨幣。不過，公司未有透露會撥出多少款項來應付這筆支出。

將無限期延後重返辦公室計劃

另外，Google原本指可以讓員工在明年1月10日起重回辦公室上班，但受到COVID-19變異株Omicron影響，將無限期延後返回辦公室工作的計劃。

疫情影響了不少大型科企，而他們亦有提供一些支援措施予公司員工，包括Amazon和Microsoft等。今年初，Microsoft向各員工發放了1,500美元的疫情花紅，而Amazon在疫情間新增了心理健康津貼給全美國員工和其家人。

責任編輯：區祖飛

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