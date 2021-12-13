調查：45%受訪港人疫後未曾到海外旅遊　港人外遊意欲全球第二

Expedia早前公布《2022年旅行趨勢報告》，報告顯示香港旅客到海外旅遊的意欲極高，在受訪地區中排第二。另外，45%受訪港人自疫情爆發以來完全沒有到過海外旅遊。

報告訪問了全球12地區，當中包括500名香港旅客。報告顯示，自疫情爆發以來，有45%受訪港人完全沒有到過海外旅遊。另外，香港旅客到海外旅遊的意欲極高，在12個受訪地區中排第二，達25%。

報告指出全球旅客變得更重視活在當下，盼望深入認識不同文化，願意不吝開支尋求體驗和刺激。他們希望能夠透過最佳旅程提升心理健康（46%）、獲得精神滿足（42%）和感到興奮刺激（38%）。

疫情讓人們難以計劃出行，45%受訪港人表示他們出遊時會比以往更加隨心而行；44%受訪港人已經準備好來一趟「想做就做、說走就走」的旅行。

近半港人曾試過「偽旅行」

另外，34%受訪港人將在來年預留更多開支善待自己，當中17%有意預訂頭等艙機票或五星級住宿，23%打算在米芝蓮星級食府用餐，29%表示希望盡情購物。Expedia指出，港人購物熱點倫敦和東京，均是2021年最多香港人搜尋的目的地。

疫情或改變港人旅遊模式，42%受訪港人表示他們曾於疫情期間，在安全允許的情況下體驗本地「偽旅行」。有29%已經準備好在接下來的海外旅行走出「舒適區」，32%更渴望探索新目的地，或者感受與別不同的文化和體驗。

此外，41%受訪港人希望透過旅行提升心理健康，另有近半受訪者希望在旅程獲得滿足感，放鬆身心。另有34%港人打算在目的地逗留更長時間，不再走馬看花，提高旅行的滿足感。

責任編輯：曹佩鈞

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