  • 23°C
香港時間 : 20211210日 (週五) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】百達料明年中國經濟增長放緩　上半年或再有一次降準

理財資訊 12:20 2021/12/10

分享：

瑞士百達財富管理發布其對全球經濟及金融市場的2022年投資展望。

百達全球策略師、亞洲首席投資官譚思德（Alexandre Tavazzi）表示，受惠於穩健的消費者和企業支出，經濟周期還將持續一段時間。經過今年的狂熱增長，全球實際GDP增長在2022年仍將高於趨勢水平，達到4.5%。但隨着Omicron變異毒株的出現，經濟前景可能不會一帆風順，如此脆弱的外部環境表明，採取主動管理的投資方式方為合理。

【分析料明年通脹壓力漸減　哪個市場增長前景較好？:按此

至於亞洲區的前景，百達亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示，房地產行業低迷和新冠疫情限制措施仍可能對中國2022年的經濟增長造成壓力，預計中國經濟增長將從2021年的7.7%降至4.5%。

他補充，中國家庭消費的復甦可能循序漸進，因為與新冠疫情相關的限制在明年大部分時間仍將存在。中國的出口應該能夠保持穩健增長，但隨着全球供應鏈改善，出口將逐漸恢復正常。陳東預計2022年基建投資（尤其是有關綠色項目方面）將增加，儘管這方面的支出可能無法完全彌補房地產投資放緩的影響。

宏觀政策已經開始轉向寬鬆，最近中國人民銀行宣布降低商業銀行的存款準備金率0.5個百分點，他預計在明年上半年可能還將再有一次降準，這將可能帶來信貸增速的反彈。

【瑞銀料中國股票明年擺脫頹勢　互聯網板塊監管憂慮紓緩：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【人行降準】分析料人行將保持適度寬鬆幣策　明年兩會或要求加快公共財政支出
2021/12/09
【人行降準】分析料人行將保持適度寬鬆幣策　明年兩會或要求加快公共財政支出
【貧富懸殊】報告：最富有10%人擁全球76%財富　邊個地區貧富懸殊最嚴重？
2021/12/08
【貧富懸殊】報告：最富有10%人擁全球76%財富　邊個地區貧富懸殊最嚴重？
【Google搜尋榜】2021年香港熱搜財經話題　你今年Google過未？
2021/12/08
【Google搜尋榜】2021年香港熱搜財經話題　你今年Google過未？
【大灣區】大灣區發展宜善用政府資助　初創吸引融資　業務必須有獨特性
2021/12/08
【大灣區】大灣區發展宜善用政府資助　初創吸引融資　業務必須有獨特性
【人行降準】分析料明年中國會再降準　穩經濟增長　前景更看好
2021/12/07
【人行降準】分析料明年中國會再降準　穩經濟增長　前景更看好
亞洲 中國 金融 財富及資產管理 降準 經濟

下一篇文章

【人行降準】分析料人行將保持適度寬鬆幣策　明年兩會或要求加快公共財政支出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款