【2022展望】百達料明年中國經濟增長放緩　上半年或再有一次降準

瑞士百達財富管理發布其對全球經濟及金融市場的2022年投資展望。

百達全球策略師、亞洲首席投資官譚思德（Alexandre Tavazzi）表示，受惠於穩健的消費者和企業支出，經濟周期還將持續一段時間。經過今年的狂熱增長，全球實際GDP增長在2022年仍將高於趨勢水平，達到4.5%。但隨着Omicron變異毒株的出現，經濟前景可能不會一帆風順，如此脆弱的外部環境表明，採取主動管理的投資方式方為合理。

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至於亞洲區的前景，百達亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示，房地產行業低迷和新冠疫情限制措施仍可能對中國2022年的經濟增長造成壓力，預計中國經濟增長將從2021年的7.7%降至4.5%。

他補充，中國家庭消費的復甦可能循序漸進，因為與新冠疫情相關的限制在明年大部分時間仍將存在。中國的出口應該能夠保持穩健增長，但隨着全球供應鏈改善，出口將逐漸恢復正常。陳東預計2022年基建投資（尤其是有關綠色項目方面）將增加，儘管這方面的支出可能無法完全彌補房地產投資放緩的影響。

宏觀政策已經開始轉向寬鬆，最近中國人民銀行宣布降低商業銀行的存款準備金率0.5個百分點，他預計在明年上半年可能還將再有一次降準，這將可能帶來信貸增速的反彈。

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責任編輯：鄭樂怡

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