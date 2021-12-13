【消費優惠】黃金海岸酒店冬至鮑參海味壹品盆菜71折　collect point指定產品低至4折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 黃金海岸酒店：冬至鮑參海味壹品盆菜71折

黃金海岸酒店推出冬至鮑參海味壹品盆菜，由即日起至12月19日，可享高達71折優惠。客人必須提前2天預訂，取餐日期由即日起至12月21日（每日下午3時至5時）。

2位用冬至鮑參海味壹品盆菜：628元（原價628元）

6位用冬至鮑參海味壹品盆菜：1,688元（原價2,388元）

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2. collect point：指定產品低至4折

由即日起，全綫collect point推出秋冬季優惠，部分貨品更可享有低至4折。

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店舖地址：

旺角新世紀廣場

元朗形點

3. 元氣壽司：外賣聖誕盛早鳥優惠低至8折

由即日起至12月17日，元氣壽司推出外賣聖誕盛早鳥優惠，元氣會員優先訂購享8折；渣打信用卡客戶可享85折；一般客戶則享9折優惠。取貨日期為即日起至明年1月2日。

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另外，經網上訂購外賣聖誕盛單次消費滿600元或以上，即可免費獲贈歡聚派對套裝1份。

而非會員單次訂購滿500元或以上，即可登記成為元氣會員。

外賣自取網上訂購

撰文：hket小編

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