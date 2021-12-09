【財務自由】澳洲10歲女童創玩具生意　首月營業額156萬　15歲夠錢退休

不少打工仔都渴望提早退休，大家理想退休年齡又係幾多歲？30歲還是40歲？澳洲一個小女孩可能15歲就可以退休！現年才10歲的澳洲女童Pixie Curtis已經創業，首月營業額更高達156萬港元。當你10歲的時候可能仍在為功課而煩惱，Pixie的媽媽就話，若女兒願意，15歲就可以退休。

出大熱玩具2日售罄

根據英媒《太陽報》報道，雖然Pixie只是年僅10歲的小學生，但她在媽媽Roxy Jacenko的協助下，已經在澳洲開設名為Pixie's Fidgets的公司。在5月的時候，她們正式開始經營玩具生意，出售大熱的「Pop It」減壓玩具，開售48小時就火速售罄，第一個月營業額高達20萬美元（約156萬港元）。

母女二人做的這盤生意可謂相當成功，但除了玩具店生意之外，在Pixie仍是嬰兒的時候，媽媽已經用她的名字建立了髮飾品牌Pixie's Bows。

Roxy指女兒擁有企業家精神是她最為欣賞的，Roxy回想，當自己在14歲的時候，就只是麥當勞打工。話雖如此，Roxy現時亦推有不少成功生意，如Sweaty Betty PR。一家四口現正在悉尼一座價值660萬美元（約5,146萬港元）的豪宅生活。

責任編輯：曹佩鈞

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