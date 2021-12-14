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【虛擬資產】一幅數碼畫作索價5億？　8大最貴NFT藝術品　數碼作品為何值錢？

個人增值 15:50 2021/12/14

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NFT加密藝術市場近期可謂是最炙手可熱的話題，全因在NFT市場中，隨便一幅畫的交易金額都可以上到數百萬元，甚至天價。據路透社報道，2021年第三季NFT交易額達107億美元（約834億港元），比第二季增長8倍。雖然有不少人質疑其價值，但依然有愈來愈多投資者投入當中，希望可以在這個新興市場上分一杯羹。而目前最昂貴的NFT作品交易是Pak的《Merge》，日前在NFT平台Nifty Gateway拍賣會上以9,180萬美元（約7.15億港元）天價成交

【24歲藝術家10個月賣500幅畫 靠NFT勁賺230萬：按此

這幅畫是創作自數碼藝術家Pak，但並非如其他NFT藝術品般使用以太坊交易，而是需要購買稱為「mass」的代幣。這些「mass」代幣組合後可變成動態NFT藝術品，因此每個收藏品都會有所不同，視乎買家的「mass」代幣合併數量，買得愈多合併數量愈多，作品便會更大。每位買家在拍賣時段中可以無限次購買貨幣，每個貨幣起始價格為575美元（約4,484港元），每6小時增加25美元（約194港元），是次拍賣一共有超過28,000位買家花費約9,180美元購入，是首次有數碼藝術品以漸進拍賣方式出售。

而在《Merge》出現前，一直長居榜首的是由Beeple創作的作品《Everydays: The First 5000 Days》，並曾在佳士得拍賣會上以6,930萬美元（約4.98億港元）天價成交。NFT藝術品市場愈來愈熾熱，不論影片、圖像、畫作等，都有價有市，NFT藝術品成交價有幾「天價」？我哋即刻同大家睇睇歷來8大最貴NFT藝術品究竟有幾貴。

■8大最貴NFT藝術品拍賣成交價■
（成交價由低至高排列）

    點擊圖片放大
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    +5

數碼作品為何值錢？

NFT（Non-Fungible Tokens）為區塊鏈技術的一種，每個NFT標記都是獨一無二，不可複製、代替或偽造。以往藝術作品在網上流傳，難以追究其擁有權或創作者，但如若是NFT藝術品，作品便會有獨特的數碼標記，猶如藝術品的「出世紙」。即使數碼藝術作品被其他人複製流傳，都可以追查作品的擁有者，並且因為NFT是不能偽造，可以確保作品的可收藏性，對藝術家及買家更有保障。

不少人誤會購入NFT藝術品後，作品便完全屬於買家，其他人不可擁有。但其實NFT技術並不能阻止數碼作品被其他人複製及流傳，它只能保證購買者是市場上公認的作品擁有者，因此這些數碼作品在被購入後會依然在市場上被複製及流通。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 品味投資

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