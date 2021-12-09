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【職場福利】阿聯酋改革勞動政策　2022年起成全球首個4.5天工作制國家

個人增值 18:25 2021/12/09

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Work Life Balance是全球大趨勢，愈來愈多企業開始試驗每周4天工作，希望員工有更多私人時間。不過這些政策大多是由企業自行發起，缺少國家政策配合，因此想進一步在全國推行相當有難度。而阿聯酋日前宣布，將在2022年開始改革勞動政策，全國所有公、私營公司縮減每周工作日數由5天至4天半，學校亦會跟隨縮短上課日，相信是全球第一個實行4天半工作的國家。

【英銀行改行4天工作人工不變 CEO：5天工作是19世紀產物：按此

新制度下員工周五12時可下班

綜合外媒報道，由2022年1月1日起，阿聯酋全國會改為每周工作4天半，休息2天半；即星期一至四工為全日工作，星期五則工作半日，中午12時後及周末為假日。新政策適用於公營及私營部門，就連學校都會跟隨新制度。

新制度雖然由政府帶頭，不過條例沒有強制規定私人企業必須跟隨，私人企業僱主仍然可以彈性選擇工作日，以更靈活分配工作。現時當地勞動法規定，員工每周最多工作48小時，每周最少休息一天。在新制度下，若以每天工作8小時計算，員工每周只需要工作36.5小時。

當地政府表示，新制度旨在保障阿聯酋人民工作與生活平衡，及提高競爭力，有助阿聯酋能更好地與全球市場保持聯繫，相信此舉不僅會增加股票市場、金融機構的交易機會，更可以令市民生活愉快。

成功改革與宗教有關？

此前，冰島、西班牙等國都曾試行4天工作制，但只屬試驗性質。有外媒分析指，阿聯酋可以成為全球首個國家正式推行4天半工作制，是與穆斯林聚禮日有關。由於阿聯酋各地的星期五中午12時半都有祈禱活動，被當地視為一周中最重要的日子，為了讓市民有時間參加宗教活動，政府因此改革勞工制度，所以相比其他國家，阿聯酋更容易成功實行4天半工作制。

 

責任編輯：嚴熹曼

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