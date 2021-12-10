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【Staycation酒店】Google及Yahoo十大熱搜酒店　呢間酒店躋身兩榜三甲！

精明消費 11:30 2021/12/10

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在疫情之下，港人無法出外旅行，宅度假（Staycation）隨之冒起。最近兩大搜尋引擎Google及Yahoo公布了2021年熱門搜尋酒店，到底邊間酒店最多人Search？邊間酒店榜上有名？大家有無住過呢幾間酒店呢？

【香港10大酒店排名 半島3甲不入 冠軍酒店獲近滿分！：按此

■Google香港十大熱搜Staycation酒店■

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    +8
    +7

Google十大熱搜酒店首3名分別是香港迪士尼樂園酒店、香港文華東方酒店及香港海洋公園萬豪酒店，當中有2間都是主題樂園旗下酒店。

■Yahoo香港十大熱搜Staycation酒店■

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至於Yahoo十大熱搜Staycation酒店，首3名分別是香港瑰麗酒店、海洋公園萬豪酒店及香港君悅酒店。

值得注意的是，有2間酒店一同躋身2大熱搜榜內，分別是香港文華東方酒店及香港海洋公園萬豪酒店。前者在Google熱搜榜排第2，在Yahoo熱搜榜排第10；後者在Google熱搜榜排第3，在Yahoo熱搜榜排第2。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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