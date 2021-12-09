【收息股】藍籌以外的高息股選擇？　有隻煤炭股股息率逾10厘

買收息股其中一個重要選股原則是該股票的基本面要夠穩陣，這樣才能滿足到「收息一族」長期收息的需求。不然，就算買到一隻派息多的股票，但股價一落千丈都是得不嘗失。在藍籌股當中尋找收息股固然是其中一個可行的方法，但來來去去都只是在數十隻股票中選股，可能有人會覺得有局限。

除了藍籌股之外，還有沒有方法可以找到基本面穩健的高息股選擇呢？本網嘗試利用股票篩選器，列出市值逾100億元、股息收益率逾5厘，以及3個月平均成交量逾1,000萬等條件作篩選，剔除藍籌股之後再選出市值最高的10隻股票，看看可以找到甚麼藍籌股以外的高息股選擇，結果有以下發現！

■藍籌股以外的10隻高息股選擇■

（按股息率由低至高排列）

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中國神華股息率最高

在這10隻股票之中，股息率最高的選擇為煤炭股中國神華 （01088） ，股息率超過10%。翻查記錄，公司多在末期業績派發股息，最新曾派發2020年度股息1.81元人民幣，而且自2016年起每年派息都有增長。

受惠國家發改委上周五在徵求意見稿中表示明年煤炭合同基準價或會上調的消息帶動，其股價在本月3日曾高見18.64元，現時仍維持在18元水平。

4隻內銀股股息逾8厘

另外，在這10隻股票中，亦有不少內銀股選擇，例如中信銀行 （00998） 、民生銀行 （01988） 、農業銀行 （01288） 及交通銀行 （03328） ，它們的股息率都有8厘以上。中信銀行在當中的股息率最高，達8.88%。

而最近人行降準的消息亦帶動到內銀股的表現，有市場分析指，落實下調銀行存款準備金率，料可提升內銀明年的淨息差及稅後利潤，對內銀股有一定支持作用。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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