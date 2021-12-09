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【人行降準】分析料人行將保持適度寬鬆幣策　明年兩會或要求加快公共財政支出

理財資訊 17:05 2021/12/09

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人行宣布將於12月15日全面降準50個基點，測算本次降準將共計釋放長期資金約1.2萬億元人民幣（下同），部分用於歸還到期的MLF（12月到期9,500億元）。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，儘管央行重申其穩健貨幣政策取向沒有改變，但認為此次降準已清晰地傳遞了貨幣政策轉鬆的跡象，以及政府穩定市場預期和經濟增長的意願。他依然預計央行將保持貨幣政策的適度寬鬆，未來還可能會有額外降準，信貸政策也有望進一步有所轉鬆。

【分析料明年中國會再降準　穩經濟增長　前景更看好：按此

汪濤指，主要政策目標要等到明年3月的兩會才會公布，預計中央經濟工作會議會有三大方向，包括：

  • 1. 繼續堅持「積極」的財政政策，同時要求加快公共財政支出，保持「穩健」的貨幣政策，但應會更偏向於邊際寬鬆；
  • 2. 重申政治局會議對房地產政策的定調，要求邊際放鬆對購房者和開發商的融資；
  • 3. 強調綠色經濟和落實雙碳政策依然是長期目標、而短期內的政策執行更為務實。

貿易方面，11月出口按年增速放緩至22%，但仍優於市場預期。進口按年增速意外反彈至31.7%，可觀的貿易順差推動人民幣進一步升值，美元兌人民幣即期滙率觸及今年以來的最強區間，即6.36兌一美元左右。

汪濤補充說，未來周邊經濟體重回競爭，消費從商品轉向服務，以及行業周期放緩，都可能給出口增長帶來下行壓力，預計2022年出口增速放緩至10%。

【人行點解要降準？一文話你知：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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