【人行降準】分析料人行將保持適度寬鬆幣策　明年兩會或要求加快公共財政支出

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人行宣布將於12月15日全面降準50個基點，測算本次降準將共計釋放長期資金約1.2萬億元人民幣（下同），部分用於歸還到期的MLF（12月到期9,500億元）。
瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，儘管央行重申其穩健貨幣政策取向沒有改變，但認為此次降準已清晰地傳遞了貨幣政策轉鬆的跡象，以及政府穩定市場預期和經濟增長的意願。他依然預計央行將保持貨幣政策的適度寬鬆，未來還可能會有額外降準，信貸政策也有望進一步有所轉鬆。
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汪濤指，主要政策目標要等到明年3月的兩會才會公布，預計中央經濟工作會議會有三大方向，包括：
貿易方面，11月出口按年增速放緩至22%，但仍優於市場預期。進口按年增速意外反彈至31.7%，可觀的貿易順差推動人民幣進一步升值，美元兌人民幣即期滙率觸及今年以來的最強區間，即6.36兌一美元左右。
汪濤補充說，未來周邊經濟體重回競爭，消費從商品轉向服務，以及行業周期放緩，都可能給出口增長帶來下行壓力，預計2022年出口增速放緩至10%。
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責任編輯：鄭樂怡
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