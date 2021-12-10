【消費優惠】大快活惠顧滿35元用PayMe付款即回贈5元

大快活全綫現已接受使用PayMe付款，由即日起至2022年1月9日，使用PayMe於大快活門市餐廳或透過「買定嚟走」網上點餐平台消費滿35元或以上，即可獲5元回贈。PayMe會在交易完成後將回贈存入顧客的PayMe錢包，每位用戶每天可使用優惠2次。

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撰文：hket小編

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