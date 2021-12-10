【消費優惠】大快活惠顧滿35元用PayMe付款即回贈5元 精明消費 10:30 2021/12/10 分享： 大快活全綫現已接受使用PayMe付款，由即日起至2022年1月9日，使用PayMe於大快活門市餐廳或透過「買定嚟走」網上點餐平台消費滿35元或以上，即可獲5元回贈。PayMe會在交易完成後將回贈存入顧客的PayMe錢包，每位用戶每天可使用優惠2次。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【Staycation酒店】Google及Yahoo十大熱搜酒店 呢間酒店躋身兩榜三甲！ 今日 【Staycation酒店】Google及Yahoo十大熱搜酒店 呢間酒店躋身兩榜三甲！ 【消費優惠】AEON 40款產品「價格凍結」至明年2月底 部分減價達10% 今日 【消費優惠】AEON 40款產品「價格凍結」至明年2月底 部分減價達10% 【九巴優惠】12月長者八達通搭巴士優惠加碼 指定日子免費搭過海巴士及R綫 2021/12/09 【九巴優惠】12月長者八達通搭巴士優惠加碼 指定日子免費搭過海巴士及R綫 【消費優惠】莎莎聖誕優惠 節日限量套裝$68起 網店購物滿$599減$50 2021/12/09 【消費優惠】莎莎聖誕優惠 節日限量套裝$68起 網店購物滿$599減$50 【消費優惠】小樹苗荃灣開倉 全場兒童圖書多買多折 2021/12/09 【消費優惠】小樹苗荃灣開倉 全場兒童圖書多買多折 付款優惠 著數優惠 大快活 香港經濟日報 PayMe 香港 餐廳