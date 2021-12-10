【消費優惠】OnTheList Longchamp開倉低至2折　ZALORA買FILA產品低至4折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OnTheList：Longchamp開倉低至2折

由即日起至12月11日，中環OnTheList門市進行Longchamp開倉，多款手袋、背包、銀包、鞋款、及服飾低至2折！

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另外，如欲前往Longchamp開倉，需預先在OnTheList官網登記成為會員，只需在網站輸入基本個人資料及聯絡方法即可完成登記。其後會收到電郵，到現場的時候出示即可。

日期及開放時間：

12月10日－早上8時至晚上8時

12月11日－早上10時至下午5時

地址：中環都爹利街6號印刷行地下

2. ZALORA：FILA產品低至4折

由即日起至12月11日，於ZALORA網店購買FILA產品低至4折，輸入優惠碼「1212FORTY」，指定貨品更可享有額外6折，優惠貨品數量有限。另外，於12月12日當日更會推出快閃優惠。

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3. J.CO Donuts & Coffee：朱古力系列飲品8折

由即日起至12月14日，於J.CO Donuts & Coffee購買任何朱古力系列飲品，皆可享8折優惠。此優惠不可與其他優惠同時使用。

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撰文：hket小編

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