【消費優惠】OnTheList Longchamp開倉低至2折　ZALORA買FILA產品低至4折

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【九巴優惠】12月長者八達通搭巴士優惠加碼 指定日子免費搭過海巴士及R綫
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. OnTheList：Longchamp開倉低至2折
由即日起至12月11日，中環OnTheList門市進行Longchamp開倉，多款手袋、背包、銀包、鞋款、及服飾低至2折！
另外，如欲前往Longchamp開倉，需預先在OnTheList官網登記成為會員，只需在網站輸入基本個人資料及聯絡方法即可完成登記。其後會收到電郵，到現場的時候出示即可。
日期及開放時間：
地址：中環都爹利街6號印刷行地下
2. ZALORA：FILA產品低至4折
由即日起至12月11日，於ZALORA網店購買FILA產品低至4折，輸入優惠碼「1212FORTY」，指定貨品更可享有額外6折，優惠貨品數量有限。另外，於12月12日當日更會推出快閃優惠。
3. J.CO Donuts & Coffee：朱古力系列飲品8折
由即日起至12月14日，於J.CO Donuts & Coffee購買任何朱古力系列飲品，皆可享8折優惠。此優惠不可與其他優惠同時使用。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選