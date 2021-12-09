【投連險】12個不同情景　比較7款投連險費用蠶食力

3. 影子基金代表收費高？未能看到這個結論

有投連險提供所謂影子基金（Mirror Fund）選項，即保險公司透過買入基金單位複製基金公司的投資組合。投資者及理財教育委員會列明，倘若投連險的投資選項與由保險公司酌情內部管理的投資組合掛鈎，保險公司所收取的費用及收費會根據TFCD採用的假設，而計入支付予保險公司的費用及收費總額內，並反映於TFCD百分比。

投委會說明

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另外，保監局發出的長期保險保單利益說明指引（指引28）列明，「影子基金」如收取基金管理費用，須於利益說明文件上的數字說明。

保監局指引28節錄

至於擁有「影子基金」選項的投連險，收費對比僅有「直接基金」的投連險較高的說法，我們是次研究未能得出這個結論。上述7款投連險中，只有2款有提供「影子基金」選項，包括宏利投資及永明迎雋，然而，這2款產品在不少假設回報及年期情景下，預期保單價值均優於同業。

相反，沒有影子基金選項、只提供直接基金（Direct Fund）的友邦卓達智悅、富通盈晉、萬通計劃，其整體預期連本帶利回報排名均遜於同業。

【友邦、宏利、保誠投連險比較 收費竟可相差高達6成？：按此】

消費者若不了解產品 不應投保

最後，是次研究並未有包括投連險預期保單價值可能出現的虧損情景，在計及費用影響後，有關損失可能更加慘重，但現時保監局未有規定利益說明文件必須提供虧損情景。

10Life認為，在購買投連險前，須從事大量研究，不能依靠單一經紀或代理或所謂「星級」代理的意見。消費者需要詳細閱讀投連險「產品資料概要」及「利益說明文件」，亦要參考投委會網站相關文章。如果你仍然不明白投連險細節，則絕不應該購買，尤其不要跌入個別經紀及代理聲稱這些產品屬「高回報、低風險」的銷售陷阱。

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12個不同情景，比較7款投連險費用蠶食力【上一頁】

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【文章來源：10Life；原題：12個不同情景 比較7款投連險費用蠶食力，已獲授權轉載。】

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