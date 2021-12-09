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【投連險】12個不同情景　比較7款投連險費用蠶食力

博客 12:20 2021/12/09

分享：

證監會就投資相連壽險（ILAS）發出新指引後，18個月內將迎來大革新。然而，這些產品現時在貨架上繼續有售，複雜收費繼續成為消費者惡夢。10Life今次以市場上7款一筆過繳付保費的投連險為例，清晰列出總費用及收費披露（TFCD）百分比，以及按年期及預期回報率顯示的保單價值，顯示在同一假設下，費用蠶食力之強弱。

有保險業界近月提出建設性提議，指比較3款投連險並不足夠、假設情景太少，亦沒有考慮影子基金（Mirror Fund）對投連險收費影響。

10Life今次作出更深入研究，擴大至市場上7款產品，當中6款產品身故賠償為戶口價值105%，1款最少為已付保費105%；並提供更多情景，以3個年期（10年、20年、30年）、4個假設回報率（0%、3%、6%、9%）作全面比較，看看哪款投連險整體蠶食力高，哪款費用相對較低，亦會探討影子基金對收費是否有決定性影響。

【次季投連險新造保費達70億元 幕後推手竟然係美股？：按此

投連險費用「熱度圖」

以下圖表列出7款投連險在不同情景下排名。簡單而言，下列以同一個假設，即40歲男性、整付保費100萬港元，在不同TFCD百分比、年期及預期回報率假設下，各間公司預期保單價值總額相對其他同業排名，變相反映有關產品收費蠶食力。

以TFCD百分比為例，紅色代表愈高，綠色代表愈低；保單價值方面，綠色代表愈高，紅色代表愈低。「附錄一」將會詳列實際數據作參考（下一頁）。

值得注意的是，TFCD百分比只計入所有適用的非酌情獎賞，是次產品比較並不會納入證監會網站內「產品資料概要」（KFS）以外的其他特別推廣因素。

    點擊圖片放大

1. 投連險不同年期預期回報表現浮動

要比較收費複雜的投連險，必須了解在不同年期及預期回報率情景下，對於預期保單價值均有不同影響，有些產品在前期（第10年期）時預期連本帶利較低，反映費用蠶食力高；但隨着時間過去，費用影響到後期（第30年期）對比同類型產品則有改善，消費者必須理解這些分別。

以第10年計，友邦卓達智悅屬7款投連險中排名最低，4項預期回報率假設中，3項保單價值排最後，意味收費較高；其次為富通盈晉及萬通計劃；安盛盛名則屬7款投連險中排名最高，其次為宏利投資及永明迎雋，反映這些產品收費較低。

以第20年計，富通盈晉、萬通計劃、友邦卓達智悅在不同預期回報率情景下，都維持較低迷表現，反映費用蠶食力較強；安盛盛名、永明迎雋繼續維持高排名；保誠雋賦排名則略有改善。

【友邦、宏利、保誠投連險比較 收費竟可相差高達6成？：按此

以第30年計，永明迎雋後來居上，在假設回報率3%、6%、9%情況下，預期連本帶利7款產品中排第一，反映這款產品在較長年期，以及正面回報率情景下，費用相對較低；安盛盛名繼續維持低收費蠶食力表現；富通盈晉、萬通計劃、友邦卓達智悅則繼續維持較低排名。

2. TFCD百分比與實際費用蠶食力，關連度未必高

上述提到有保險業界指出TFCD百分比不代表一切。10Life部份同意這項說法。7款投連險中，以TFCD百分比最高的宏利投資為例，其第10個保單年度在不同的預期回報率假設下，費用相對低於同業，僅次於安盛盛名；在第20及第30個保單年度，除了在零回報率假設下排名較低，表現均處於中游位置。

至於友邦卓達智悅TFCD百分比不算高昂，7款投連險僅排第4，對比其他產品算中游位置，但整體預期保單價值，無論是在任何假設年期或預期回報率下，大致都處於較低排名位置。其餘投連險TFCD百分比，與預期連本帶利總金額大致維持合理關連度。

影子基金代表收費高？【下一頁

【文章來源：10Life；原題：12個不同情景 比較7款投連險費用蠶食力，已獲授權轉載。】

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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