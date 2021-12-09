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【理財個案】59歲持30萬準備退休　逆按揭每月領1.2萬憂難追通脹　應如何部署？

博客 17:50 2021/12/09

分享：

退休後想要自製長糧，有人會選擇將自住物業做逆按揭，但同時亦要考慮到每月所得收入，能否追及上通脹。有讀者現時59歲，持有一層自住物業，由於手上只有30萬元積蓄，她計劃將自住物業做逆按揭，但由於每月只可取12,000元至終老，擔心購買力未能追上通脹。現時應如何為退休作部署？看看龔成是如何回答。

【5旬夫婦持多個保險是否足夠？ 應否為子女再置業？：按此

讀者：

您好，本人年屆59，先生也63。多年來存下的積蓄只有30萬元，以及一層自住物業。先生已沒有工作多年，只靠我一份收入維持。年近退休之年，身體健康並不如前。

先生建議本人退休。現只有一方法做逆按揭，以​​​​​​維持生計，但每月只可取12,000元至終老，怕將來未能追及通脹。想請教您的高見。

【計劃明年底屆58歲提早退休 冀自製每月3萬被動收入應怎部署？：按此

龔成︰

以你們現時情況，逆按揭係其中一個適合你們的退休方案。因為你可以保留物業自住之餘，也可以活化當中價值，成為退休生活費一部分。

其次，就是運用你手上的30萬資金，去加大你們退休後的現金流。

首先，你可以先保留部分，以現金持有，作為應急之用。

其餘部分，你可以投資「平穩增值股」＋「收息股」。前者，主要用作增長；而後者，主要為你創造現金流（即係收息）。

若你未會短時間內退休（3年內），又想進取些，可集中「平穩增值股」。相反，若你短期內就會退下來，或者想保守少少，就應較集中在「收息股」上。

但比重要隨年齡增加調整，你要慢慢上調收息股比例。到退休時，你收息股比例，應提升至100%。

收息股，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如：

記住，股價略波動，不能太過大注。

現時大市只是合理區，這筆資金可先投入一半，用分注形式，慢慢買貨（唔係一次過入晒）。餘下一半，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長綫投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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