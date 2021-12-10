【品味投資】中國書畫拍賣總成交逾6億港元　焦點拍品張大千《雲山居隱》2,400萬成交

一直有不少收藏家愛好中國書畫，國際拍賣行佳士得在香港中國書畫部秋季拍賣中，分別舉行了中國古代書畫及中國近現代及當代書畫兩場拍賣，並錄得超過6億港元的成交總額，顯示出中國書畫在香港拍賣場的受歡迎程度。

古代書畫王南屏家族收藏品競爭激烈

在古代書畫中，王南屏家族收藏品拍賣熱烈，這一個系列成交總額高達逾1.2億港元。當中最高成交價為清代惲壽平《國香春霽圖》，拍賣前最低估價為300萬港元，競投時間逾半小是，最終以5,965萬港元成交，較最高估價的500萬港元高。

■香港中國書畫部秋季拍賣■

（以成交價由低至高排列）

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張大千作品多以超出最高估價成交

中國近現代及當代書畫的拍賣焦點落在張大千《雲山居隱》，它的最低估價為2,500萬港元，屬全場最高估價拍賣品。最終以大約2,400萬港元成交。張大千作品大多以高出最高估價成交，分別有《粉荷》、《魚樂圖》、《仿石濤山水冊頁》、《臨大滌子山水》、《秋水春雲》、《碧塘白荷》等，非常受場內收藏家的熱捧。

其他同樣受歡迎的作品有潘天壽《竹谷圖》、吳冠中《春信》、葉恭綽家族收藏的黃賓虹《桂海紀遊詩畫》。

在競爭激烈的中國書畫拍賣場可見，中國書畫在同樣受人熱愛，如果有興趣投資收收藏品，中國書畫或會是一個不錯的選擇。

責任編輯：區祖飛

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