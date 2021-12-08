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【退休規劃】5旬夫婦持多個保險是否足夠？　應否為子女再置業？

退休規劃 19:10 2021/12/08

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毋須為孩子提早置業

伍先生夫婦聯名擁有兩個已完成供款的私人物業，一個自住、另一個父母正在居住。由於兩個物業都是自用，所以不會計算在可投資資產中。伍先生對投資股票不熟悉，所以會跟從朋友買股票，現時累積超過200萬元。像保險一樣，他從來沒有檢討投資，也不懂如何止賺及止蝕。雖然如此，他仍然繼續投資股票，因為他相信股票可以增值和方便提取，在適當時候可以提取資金來購買住宅物業作投資。

【手持兩物業流動資金只有10萬元 58歲女士有可能提早退休嗎？：按此

他們現時有存款200萬元及股票組合現值200萬元，共400萬元，希望可以作為購買三房單位的首期。Patty問他們有否考慮清楚再集中投資在物業的目的、成本、風險及回報等問題，他們當然沒有詳細了解，只知道持有多一個單位可以在退休時每月有租金收入，以及可以將物業留給子女長大後居住。其實現時租金回報率每年大約2%多些，伍先生的年齡限制了還款年期，此消彼長下租金可能都不能夠抵銷按揭還款，加上還要每月支付管理費、每年繳交物業稅、及支付未來物業維修費等，真是需要認真考慮是否要再增加投資額在物業上。而且現時兩層物業已是由他們名義持有，所以如果再購入物業便要繳交雙重印花稅。

Patty進一步解釋，現時住宅物業的價值已經很高，假如投資400萬元在物業首期，隨之而來是25年按揭還款生涯，退休後都要繼續供樓。就算物業價值上升，他們又因為租金收入而不打算出售，那麼400萬元便被鎖住，對他們的退休生活幫助肯定打了折扣。況且孩子現時只有十多歲，還未到可以獨立生活的階段，實在沒有需要現時便考慮為他們置業。伍先生夫婦實際上應該為了將會在10年內到來的退休生活而將資金增值，考慮到風險因素，Patty建議他們應該選擇有保證及比較表現穩定的投資理財產品，以應付退休時的生活費用。

保險儲蓄計劃可傳承

Patty又提議他們可以分散投資，先保存適量應急錢及保險保費後，將現金200萬元放在有保證及可簡單做到傳承效果的保險儲蓄計劃，在他們65至90歲時，預計每年可以提取25萬元左右。假如到時不需要提取，資金可以繼續滾存增值之餘，亦可以在更大年紀時傳給子女，而且毋須任何成立及管理費用。這組合亦能平衡其他是可投資資產是股票的風險。另外，他們合共的收入已需要支付最高薪俸稅稅階的17%，所以建議他們可以利用扣稅年金計劃，每人每月額外供款5,000元，合共1萬元，每年便有機會節省20,400元的稅項。

子女年紀細不用買保險？請按【上一頁

 

【原文刊於第734期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】
林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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