【聖誕節2021】D2 Place非一般白色聖誕　飄雪山莊學忍術做忍者

相傳在古代日本，當月黑風高之時，神秘的忍者便會出動，進行各種秘密任務。不過今年聖誕，忍者不再神秘，D2 Place在今年的冬日，成為了忍者的道場「荔忍山莊」。

「荔忍山莊」位於D2 Place 1期的天台花園上，內有忍者屋敷、經典屋簷、日式山水庭園及渡月橋，入場人士可以像忍者那般，在屋簷上面施展輕功。同時，只要用手機掃瞄屋敷指示牌上的QR Code，即可獲得Instagram忍者特別主題濾鏡，「打卡」拍照必備！到星期六、日及公眾假期期間，庭園內更會落下飄雪，讓大家感受不一樣的忍者聖誕。

體驗忍者生活 藉運動體驗「忍者之魂」

要完成任務，忍者就必須克服重重難關。為了鍛煉大家的體能，D2 Place 2期的天台有一個「忍の道場」，讓大家藉着運動體驗「忍者之魂」。道場內有5米闊人工攀石牆、4段忍術障礙訓練，亦有以最快速度跨越障礙物的新興運動Parkour。MAD Adventure HK及重力工房的導師會從旁指導，4歲或以上小童及成人可參加活動。

以上活動由即日至2022年1月2日期間舉行。若是想入場或者參與活動，入場人士要在場內消費滿指定金額，並需換領入場證或手帶方可進場。每場名額有限，先到先得，額滿即止。

甜點清酒派對 冬日VR體驗

另一方面，位於D2 Place 1期1樓的電競館VAR LIVE，亦會在12月20日至1月2日舉行「忍居の物語」活動，聖誕派對冬日VR體驗票將包含3個VR遊戲，每位398元，場內會布置成為日式居酒屋，亦可試玩《卷之守護者VR》遊戲，玩家將化身東瀛忍者進入戰國時代，揮動太刀撃退鬼武士。

於12月24日至2022年1月2日期間，VAR LIVE將舉辦聖誕及新年派對，場內有日式甜點及清酒等，也有和風浴衣供大家「打卡」拍照。參與派對的顧客將會獲贈即影即有照片和型格口罩。詳情可參閱VAR LIVE網頁。

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D2 Place荔忍山莊

（訪客必須憑列明指定場次之「FAST PASS」或手帶方可入場） 日期：即日至1月2日（逢星期一暫停開放，12月27日除外）

時間：中午12時至晚上9時

地點：D2 Place 1期天台花園

飄雪時間：逢星期六及日；12月24日至2022年1月2日

飄雪場次：下午3時至晚上8時30分（每節25分鐘） 入場手帶換領詳情： 於指定商戶累積消費滿200元，憑最多2張即日有效機印發票，每人每日最多可換領4條入場手帶。逢星期六、日及飄雪日下午1時至晚上6時30分於D2 Place 2期地下辦公室大堂換領。 FAST PASS換領詳情： 於集作Zaap6 Zok3、The Barn或PowerPlay Arena累積消費滿200元，憑最多2張即日有效機印發票，可換領「荔忍山莊」入場「FAST PASS」2張。即日至1月2日中午12時至晚上8時於D2 Place 2期地下辦公室大堂換領。 忍の道場（戶外體驗區域） 日期：即日至12月26日、27日，及1月2日（逢星期五、六、日開放）

時間：中午12時至晚上9時

地點：D2 Place 2期天台 忍の道場門票換領詳情： 於指定商戶累積消費滿500元，憑最多2張即日有效機印發票，可換領忍の道場旗下其中一項活動（攀石牆、忍者道場或重力工房）門票，每人每日最多可換領2張門票。逢星期五、六、日、12月27日及2022年1月2月，中午12時至晚上6時於D2 Place 2期地下辦公室大堂換領。

D2 Place活動網頁

責任編輯：李伊洛

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