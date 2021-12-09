【收息基金】摩根資產管理料亞洲經濟明年反彈　亞洲不包日股基金派息達4.5厘

新冠肺炎疫情持續困擾全球各地，展望明年，摩根資產管理預計，明年亞洲經濟持續反彈，特別是新加坡、印尼及越南等疫苗注射率提高，明年有望開關，支持經濟，企業盈利表現亦有望超越疫情前。投資者若看好亞洲市場，可考慮配置投資亞洲股市的基金，部分提供吸引的派息，最高更可達8厘。

專家看好明年亞洲經濟反彈

今年以來，亞洲股市表現跑輸環球，MSCI亞洲除日本指數年初至今跌5.78%，而MSCI世界指數則升15.58%。展望來年，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，明年亞洲經濟有望持續復甦，料企業盈利增長可望高於疫情之前，認為值得增加對亞洲股市的配置。

本網在晨星搜尋派息的亞洲股票基金，晨星分類下的亞洲不包括日本股票派息較高，年息率由0.1厘至4.5厘不等。最高派息的安聯總回報亞洲股票基金，過去12個月配息率有4.55厘。根據晨星資料，截至今年10月31日，其投資組合佔重最多是科技行業，佔24%，其次則是金融服務行業，佔18.96%，以及健康護理，佔16.33%。

而第二高派息的惠理高息股票基金，過去12個月配息率達4.39厘。根據晨星資料，截至今年10月31日，其投資組合佔重最多是科技行業，佔22.20%，其次則是工業及金融服務，分別佔16.40%及15.68%。

■派息亞洲不包括日本股票基金表現比較■

（包括同一基金的不同資產類別）

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至於基金表現，雖然今年亞洲股市表現較差，部分基金年初至今亦可升達2%至15%不等，不過，派息最高的安聯總回報亞洲股票基金，年初至今跌近9.7%，表現較差。至於派息較低、過去12個月配息率只有3.06%的聯博亞洲（日本以外） 股票基金，年初至今錄得15.72%的升幅。

投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

責任編輯：李瑩

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