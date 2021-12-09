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【理財調查】逾半受訪港人對明年感樂觀　57%受訪港人疫情下投資增加

理財資訊 14:20 2021/12/09

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富達國際公布全球情緒調查結果，發現隨着香港疫情發展日趨穩定，逾半受訪港人對明年感樂觀，3成受訪港人有增加儲蓄，另有逾5成受訪港人增加投資。

這種樂觀態度遍及是次受訪的16個市場，環球逾半數受訪者對明年感樂觀，中國內地受訪者更有84%持此看法。但受疫情影響下，仍有35%和40%的受訪港人感到「非常」或「極度」憂慮和疲倦，主要基於收入減少和生活水平下降。不過，得以安在家中（39%）、改善健康（37%）和儲蓄能力提升（37%），成為部分受訪者保持正面態度的主要原因。

港人增加儲蓄及投資

在疫情期間，因活動受限，不少人或會減少外出，有近半數港人表示他們收入大於開支，因此有3成受訪港人儲蓄有所提升，55歲以上受訪者當中，有35%表示有增加儲蓄；20歲至38歲的年輕一族則有3成人增加儲蓄；39歲至54歲中年人士僅25%。

此外，57%本港受訪者表示有增加投資，主要原因為認為投資的回報較儲蓄高（25%）、有閒錢（20%）及有更多時間學習投資知識（12%）。調查同時顯示，55歲以上人士更願意增加投資，多達64%；年輕一族和中年人士，分別只得58%及49%。

是次調查於今年8月在16個市場進行，訪問了19,000名人士在過去和未來6個月對各方面的觀感，在香港訪問了1,000名人士，其每月家庭收入至少達15,000港元。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財快訊

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