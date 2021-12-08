【收入調查】近半市民疫下收入減　4成人需借貸度日　平均借逾7萬元

在疫情之下，不少人收入大受影響，有機構早前進行相關調查，結果發現，近半受訪市民的家庭收入在疫情期間曾經下跌，平均跌近4成，當中逾半數人家庭收入仍未能回復疫情前水平。

收入大減 借貸應付支出

香港基督教服務處在今年9月至10月就「疫情下市民收入減少及借貸情況」作出問卷調查，收集到598份有效問卷。結果顯示近半受訪市民的家庭收入下跌，而他們經歷最低家庭收入狀況平均維持8.5個月。在收入下跌者中，五成半人的家庭收入仍未能回復至疫情前水平。

在收入下跌者中，逾7成人需動用儲蓄應付日常開支。另有逾4成人曾於疫情期間借貸，主要向親人（53.8%）及朋友（38.5%）借款，平均借貸金額為77,500港元，當中約6成人借貸4萬港元或以上，最高借貸金額為40萬港元。

在曾經借貸的受訪者中，各有約7成人表示在借貸時感到極「難以開口」及對還款感「極大壓力」，另僅不足4成人表示有信心能按時還款。由此可見，相關人士正承受巨大的財務及精神壓力。

寧願借貸也不申領綜援

另外，調查結果反映，在收入下跌者中，僅約兩成人曾考慮申請綜緩，最終僅3.9%人提出申請，遠低於選擇借貸的比例（41.0%）。收入下跌者不申請綜援的原因，逾5成表示自己或家人不符合申請資格、逾3成指程序繁複。

除了收入大受影響外，逾7成半受訪者在疫情期間曾出現一項或多項的負面身心狀況，如因節省開支而減少社交活動、感到精神困擾及更多家庭衝突等。

香港基督教服務處建議政府推出不同措施幫助市民，如容許特定人士提取部分強積金作應急之用、有時限性放寬綜援申請門檻及建立失業支援制度。

是次調查受訪市民平均年齡為38歲，當中279人有大專或以上學歷。受訪者的家庭平均人數為4人，疫情前家庭平均收入為38,200港元，接近2021年第2季4人家庭入息中位數（42,800港元）。

責任編輯：曹佩鈞

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