【品味投資】余文樂拍賣珍藏被指「積木錶」　經估值鑑定　委託拍賣5項流程

余文樂早前把其珍藏名錶公開拍賣，其中一個拍賣品為勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的極罕腕錶，當時估價最高為1,200萬港元，但最終該錶「流拍」未能成交，原因是一名外地收藏家發文指出該手錶為「積木錶」。

余文樂之後在個人平台「inside out」中為自己在佳士得拍賣行拍賣的名錶作出澄清和反擊。那到底拍賣行是如何為收藏古董物品作鑑定才進行公開拍賣場呢？

稱拍賣品已經拍賣行團隊鑑定

這名外國收藏家質疑這一款勞力士的機芯和錶盤並非完全原裝的款式，而他亦提供了多張比對圖片證明余文樂所拍賣的是「積木錶」。面對這樣的質疑和指控，余文樂表示，若有些人對古董錶有一定的認識，會知道其實很常會出現更換零件，而他亦指拿收藏物品到拍賣時都會經過佳士得團隊鑑定和辨認，確保無誤才到拍賣會。

在佳士得網頁顯示，佳士得的委託拍賣有基本5大流程。

■委託拍賣流程5步■

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流拍可再商託售或收回藏品

經過以上5個步驟後，佳士得會在拍賣品成交後向客戶發出一份列明託售物品成交價的通知書，並註明從成交價扣除所有協定開支及酬金後，賣家可獲得的淨收益。

然而，若託售的物品未能售出，佳士得將會與客戶聯絡以商討再次託售或收回藏品。在部分情況下，佳士得亦會推薦其他拍賣行予客戶。

責任編輯：區祖飛

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