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【貧富懸殊】報告：最富有10%人擁全球76%財富　邊個地區貧富懸殊最嚴重？

個人增值 17:25 2021/12/08

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【貧富懸殊】報告：最富有10%人擁全球76%財富　邊個地區貧富懸殊最嚴重？

疫情之下，貧富懸殊的問題有惡化的跡象。根據「全球不平等實驗室」發布的「2022年全球不平等報告」顯示，全球人口中最富有的10%，擁有全球近76%的財富，然而，全球最貧窮的半數人口僅擁有約2%的財富。

【港人行業入息中位數最高係幾多？ 邊個工種連續2季都係最低？：按此

「全球不平等實驗室」由專門研究貧富不均的法國經濟學家皮克提（Thomas Piketty）創辦，根據最新發布的「2022年全球不平等報告」顯示，2020年是億萬富翁財富有史以來增幅最大的一年，成為富豪們的「黃金年代」

最富有10%佔全球收入52%

報告指，疫情之下，全球財富不均的問題日趨嚴重，全球人口中最富有的10%，擁有全球近76%的財富；然而，全球最貧窮的半數人口僅擁有約2%的財富。

在收入方面，全球最富有的10%目前佔全球收入的52%，而最貧窮的一半人口佔全球收入的8%。平均而言，來自全球收入最高的10%個人每年收入為87,200歐元（767,698港元），而來自全球收入最低的半數人口，個人每年收入為2,800歐元（24,650港元）。

【2021年第三季就業收入中位數升至2萬元 呢個行業更係薪酬最高！：按此

報告發現，在世界大部分地區，最富有的10%的人控制着大約60%到80%的財富，而歐洲是世界上相對較平等的地區，最富有的10%佔據36%的收入份額；中東和北非貧富懸殊最嚴重，最富有的10%佔58%的收入份額。

「全球不平等實驗室」聯合主任Lucas Chancel指，疫情期間，世界變得更兩極化，在2020年，億萬富翁的財富增加超過3.6萬億歐元，但同時有1億人加入極端貧困的行列。

 

責任編輯：李瑩

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