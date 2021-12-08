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【網上熱話】賣樣不靠顏值！中選報酬156萬　俄科技公司為機械人「徵臉」

個人增值 18:40 2021/12/08

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有沒有想過有朝一日，你的容貌會在機械人的臉上？一間研發機械人的俄羅斯公司，早前網上徵求「人類臉孔」，用來製造仿真機械人，報酬更有20萬美元（約為156萬港元），吸引了超過2萬人報名參與。

為求逼真棄用電腦成像

這間名為Promobot的俄羅斯科技公司，主力研發不同種類的機械人，當中就包括外表參照真人臉孔製造的「Robo-C」仿真機械人。

Promobot最近接下一個大規模項目，為一間美國公司製造一批仿真機械人，將於2023年起開始投入服務。雖然可以使用電腦成像的假人容貌，但是Promobot為求逼真，徵求真人參與機械人計劃。

「徵臉」的參加者不限種族及性別，只要外表和藹可親，並年滿25歲，即可參與。被選中的參加者將可獲得20萬美元作為報酬，然而，這筆錢並不易賺。

參加者首先需要簽署協議，向Promobot永久授權自己的肖像權。然後進行3D掃瞄臉部及身體，亦要錄製最少100小時的聲音，讓機械人懂得「說話」。

4日吸引2萬人報名

活動反應非常熱烈，短短4天便有超過2萬人報名參與，目前已經截止。

Promobot 之前曾用過美國荷里活影星阿諾舒華辛力加的容貌，製造出一個「Robo-C」半身機械人，並有在一次紐約玩具展內展出。然而，機械人說話的時候卻帶有英國口音，阿諾舒華辛力加之後發出信件，要求該公司停止使用他的容貌製造機械人。

 

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責任編輯：李伊洛

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