【BNO移民英國】英否決放寬BNO簽證要求　97年後出生港人不能獨立申請

早前有英國國會議員提出《國籍和邊界法案》（Nationality and Borders Bill）的修正案，建議允許1997年後出生、而父母其中一人有英國國民（海外）護照（BNO）身份的人可獨立申請BNO簽證。不過，議案昨日被英國政府否決。英國政府質疑修正案無設年齡限制，亦可延伸至從未踏足過香港的人，存在着一些問題。

【英議員倡放寬BNO簽證要求 父或母擁BNO身份即可申請：按此】

修正案昨日（7日）在英國國會進行辯論，英國移民政務次官福斯特（Kevin Foster）表示，修正案有一系列問題，包括當中沒有限制年齡，而且範疇可延伸至從來沒有踏足過香港、持BNO護照人士子女。加上，不符合資格申請BNO簽證的人，仍有方法前往英國，例如以學生及「工作假期」身份。福斯特指現時每年「工作假期」有1,000個名額，而申請人數比名額少。

在否決的情況下，現行方案將會維持，港人若非BNO持有人，不能獨立申請BNO居留簽證，但可以用「親屬」（Dependant）身份跟隨持BNO的父或母一起申請赴英，英方會以酌情方式決定是否批出簽證。

責任編輯：區祖飛

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