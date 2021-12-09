【熱搜美股】2021年十大熱搜美股　邊隻年初至今暴升逾14倍？

Yahoo網站早前公布2021的十大熱搜美股，除了港股之外，近年有不少港人踏足美股市場，因入場門檻亦較低，到底今年最多人搜尋的美股是甚麼？你又是其中一份子嗎？這些股票表現又如何？

■2021年港人熱搜十大美股■

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在十大熱搜美股當中，比較年初至今表現，只有4隻美股錄得跌幅，其餘6隻均錄得升幅。AMC Entertainment（美：AMC）年初至今股價暴升，升幅達1425.94%；GameStop（美：GME）的股價升幅同樣驚人，達821.71%，AMC及GME今年都發生散戶挾淡倉事件，令兩隻股票股價急升；其次為NVIDIA Corporation（美：NVDA）；升幅達143.78%。

不過，在十大熱搜美股當中，亦有4隻美股表現稍遜，錄得最大跌幅為阿里巴巴（美：BABA），為46.26%；其次為蔚來汽車（美：NIO），錄得28.09%跌幅；Palantir Technologie（美：PLTR）錄得15.84%的跌幅。

值得注意的是，阿里巴巴在十大熱搜港股及美股中都有上榜，惟港美兩邊市場的表現均欠佳，美股年初至今錄得46.26%的跌幅；港股亦錄得逾4成的跌幅。

想知十大熱搜港股表現如何？即睇此文

責任編輯：曹佩鈞

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