【冬至盆菜】豪華得傳統亦得　冬至盆菜$1,380起　仲可配原隻乳豬

臨近冬至聚會晚餐，唔少人都會選擇食盆菜，Mira Dining旗下中菜食府翠亨邨推出一系列應節的盆菜和3個不同組合的節慶乳豬歡聚套餐。

翠亨邨今年推出2款盆菜，「滿載而歸」波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜，建議6位用，每盆售1,980元，選用新鮮波士頓龍蝦，加上多款豪華食材如南非10頭鮑魚、加拿大帶子及生曬蠔豉；而同樣6位用傳統風味「年年有餘」家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜，售1,380元，則以手工原條煎釀鯪魚為主打，加上日本元貝、生曬蠔豉、燒鵝等特選配料。另可加288元選配6位用招牌臘味炒飯。

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除了盆菜，亦有以皮脆肉嫩的金牌乳豬為主打的節慶乳豬歡聚套餐，共有3款禮盒組合可選擇，除了脆皮乳豬全體、蝴碟夾包及薑汁紅棗糕外，更可加配翠亨邨秘製的過節美食鮑汁花菇鵝掌及蠔皇南非10頭鮑魚。節慶乳豬歡聚套餐價錢由1,588元起，建議6至8位用。

翠亨邨豐足盆菜及節慶乳豬歡聚套餐推廣期至2022年2月15日，只限外賣自取，須於取貨日3日前預訂。

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責任編輯：鄭樂怡

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