  • 19°C
香港時間 : 20211209日 (週四) 07:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】名代宇奈指定第二份丼類或烏冬半價　大家樂網店3款二人餐$12

精明消費 07:00 2021/12/09

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 名代宇奈：指定第二份丼類或烏冬半價

名代宇奈推出周年慶優惠，逢星期一至五到名代宇奈惠顧正價飯類及烏冬，指定第二份丼類或烏冬半價。優惠只限堂食，不設分單，不適用於外賣自取及餐飲送遞服務。另外，價格較低者可獲半價折扣，鰻魚類食品不適用，亦不可與其他優惠或折扣同時使用。

尖沙咀國際廣場、希慎廣場分店，星期一至五全日適用此優惠；黃埔、東港城分店則星期一至日全日適用此優惠。


  •  

2. 大家樂網店：3款二人餐$12

大家樂網店加推「雙12早鳥日」第2波限量優惠，於12月10日中午12點起，於網店發售3款12元二人餐優惠：

  • 松露蘑菇雞粒炒蛋二人餐（原價60元）
  • 熱狗二人餐（原價60元）
  • 燉湯小菜二人餐（原價122元）

每款限量200份，售完即止，每張訂單每款限購買1份。

    點擊圖片放大

3. 東海飲食：鮑魚皇者燒鵝盆菜早鳥優惠減$200

由即日起至12月14日，東海飲食集團推出冬至盆菜早鳥優惠，6位用原價1,888元，提早預訂即減200元。

    點擊圖片放大

另外，凡惠顧即送皇者脆皮燒鵝（半隻）、香芋臘味糯米飯1客及自家製XO醬1樽。數量有限，售完即止。

供應分店：太古坊、青衣城、尖沙咀 The ONE、尖沙咀北京道 、銅鑼灣皇室堡、東匯坊（東小館）及沙田 Home Square

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】鴻星中菜早晨送免費點心　米芝蓮食府國金軒及翠亨邨年糕禮券早鳥68折
2021/12/08
【消費優惠】鴻星中菜早晨送免費點心　米芝蓮食府國金軒及翠亨邨年糕禮券早鳥68折
今日優惠精選 - 【消費優惠】海港飲食集團羊腩煲$38　H&M指定服飾低至半價
2021/12/07
【消費優惠】海港飲食集團羊腩煲$38　H&M指定服飾低至半價
今日優惠精選 - 【消費優惠】迪士尼買3張奇妙處處通85折　一幻屯門店12月壽星免費嘆拉麵
2021/12/06
【消費優惠】迪士尼買3張奇妙處處通85折　一幻屯門店12月壽星免費嘆拉麵
今日優惠精選 - 【消費優惠】GODIVA教主Anson Lo 聖誕禮盒買3送1　Pizza Hut買$50送$50現金折扣券
2021/12/03
【消費優惠】GODIVA教主Anson Lo 聖誕禮盒買3送1　Pizza Hut買$50送$50現金折扣券
今日優惠精選 - 【消費優惠】美心MX網上外賣自取88折　都會海逸酒店節日海鮮自助晚餐高達8折
2021/12/02
【消費優惠】美心MX網上外賣自取88折　都會海逸酒店節日海鮮自助晚餐高達8折
著數優惠 東海飲食集團 盆菜 大家樂

下一篇文章

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至12月8日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今日優惠精選 - 【消費優惠】鴻星中菜早晨送免費點心　米芝蓮食府國金軒及翠亨邨年糕禮券早鳥68折
【消費優惠】鴻星中菜早晨送免費點心　米芝蓮食府國金軒及翠亨邨年糕禮券早鳥68折
【消費優惠】DONKI X The Club網店限時優惠　聖誕禮籃低至$288起
【消費優惠】DONKI X The Club網店限時優惠　聖誕禮籃低至$288起
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【冬至盆菜】豪華得傳統亦得　冬至盆菜$1,380起　仲可配原隻乳豬
【冬至盆菜】豪華得傳統亦得　冬至盆菜$1,380起　仲可配原隻乳豬
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至12月8日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至12月8日）
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款