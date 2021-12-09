【消費優惠】名代宇奈指定第二份丼類或烏冬半價　大家樂網店3款二人餐$12

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 名代宇奈：指定第二份丼類或烏冬半價

名代宇奈推出周年慶優惠，逢星期一至五到名代宇奈惠顧正價飯類及烏冬，指定第二份丼類或烏冬半價。優惠只限堂食，不設分單，不適用於外賣自取及餐飲送遞服務。另外，價格較低者可獲半價折扣，鰻魚類食品不適用，亦不可與其他優惠或折扣同時使用。

尖沙咀國際廣場、希慎廣場分店，星期一至五全日適用此優惠；黃埔、東港城分店則星期一至日全日適用此優惠。





2. 大家樂網店：3款二人餐$12

大家樂網店加推「雙12早鳥日」第2波限量優惠，於12月10日中午12點起，於網店發售3款12元二人餐優惠：

松露蘑菇雞粒炒蛋二人餐（原價60元）

熱狗二人餐（原價60元）

燉湯小菜二人餐（原價122元）

每款限量200份，售完即止，每張訂單每款限購買1份。

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3. 東海飲食：鮑魚皇者燒鵝盆菜早鳥優惠減$200

由即日起至12月14日，東海飲食集團推出冬至盆菜早鳥優惠，6位用原價1,888元，提早預訂即減200元。

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另外，凡惠顧即送皇者脆皮燒鵝（半隻）、香芋臘味糯米飯1客及自家製XO醬1樽。數量有限，售完即止。

供應分店：太古坊、青衣城、尖沙咀 The ONE、尖沙咀北京道 、銅鑼灣皇室堡、東匯坊（東小館）及沙田 Home Square

撰文：hket小編

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