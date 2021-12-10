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The North Face最大旗艦登陸　探險隊會場限定全線上架

博客 19:30 2021/12/10

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最近天氣早晚清涼，天空一片蔚藍，又是踏入郊遊的最好季節，自然是戶外用品乘勢出擊的時候，大家熟悉的The North Face在這個時候開設全港最大的旗艦店，而為了這間旗艦店的開幕，品牌亦預備了一些全新限定產品，供好此道者買個不亦樂乎﹗

The North Face在香港最大的旗艦店正式登陸K11 Art Mall。（圖片：品牌提供）

其中該店裏只此一家的有一件全黑羽絨外套，羽絨上用上tone on tone手法印上「Hold fast, all storms pass」字樣。

只在旗艦店裏獨家發售的Conard羽絨限量外套，在胸前有著骷髏徽章。（售價未定／圖片：品牌提供）

只在旗艦店裏獨家發售的Conard羽絨限量外套，在胸前有著骷髏徽章。（售價未定/圖片品牌提供）

另一個只在這間專門店有售的是與台灣時裝品牌INVINCIBLE合作，推出METAVERSE EXPLORER 別注限定系列，當中有這件顏色豐富的Mountain Light外套。（$2,990／圖片：品牌提供） 

另一個只在這間專門店有售的是與台灣時裝品牌INVINCIBLE合作，推出METAVERSE EXPLORER 別注限定系列，當中有這件顏色豐富的Mountain Light外套。（$2,990／圖片：品牌提供） 

箇中的原因，原來是這一件羽絨，正是來自受國際登山者尊敬的前TNF探險隊隊長Conrad Anker的服裝系列，服裝上印上的字句正是來自他在遠征時，隨身攜帶Jolly Roger旗幟的金句，於是The North Face配合品牌自家的Himalayan Down Jacket，藉此帶出遠征隊登上世界高峰的大無畏精神。

品牌於1992年推出一款名為Nuptse羽絨外套已成經典款式，近年該羽絨更通過RDS標準認證，作為品牌對可持續發展的支持和承諾。今個冬日以1996 Retro Nuptse Jacket形式再次出現，印上全新雪季限定色。（$2,990/圖片品牌提供）

店內的「Dome Tent」圓頂球型帳篷為為客人帶來彷如置身其境的LED屏幕探尋之旅，同時亦藉此向早於1975年亮相的測地圓頂原創設計致敬。（圖片：品牌提供）

雖然本地的天氣還未有機會讓羽絨外衣派上用場，但作為禦寒衣物，這一件「黑魂」外套應該得到不少人的垂青。

地址：K11 Art Mall G07-10 店（3188 5206）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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