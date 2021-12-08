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【ETF】ARK ESG ETF周三美國上市　美股ESG ETF邊隻今年回報近4成？

ESG投資 14:25 2021/12/08

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【ETF】ARK ESG ETF周三美國上市　美股ESG ETF邊隻今年回報近4成？

有科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Investment）將於本周推出ESG（環境、社會及管治）主題ETF，根據方舟投資網站資料，該ETF名為ARK Transparency ETF（美：CTRU），預計於美國時間本周三（8日）開始交易。在美股市場中，早有不少ESG ETF，當中年初至今回報更達近40%。

【渣打推可持續發展儲蓄戶口 開戶享額外賞年利率達2.88%：按此

方舟投資所推出的ARK Transparency ETF將追蹤不包括酒類、銀行、博彩和油氣等行業的指數。該指數包含100家企業，佔比最大的成份股是科技和消費類公司，例如英偉達（美：NVIDA）、Tesla（美：TSLA）和Nike（美：NKE）。

【恒指公司新推3項指數 ESG指數表現能否跑贏大市？：按此

ESG相關ETF 1年回報逾4成

其實在美股市場中，早有不少ESG相關的ETF，其表現也相當亮麗，為投資者帶來不錯的回報。根據ETF.com，以MSCI ESG評級為美股市場的ETF排名，ESG表現較好的ETF，當中不乏有過去一年的回報達20%以上的選擇。今年表現最佳的是VanEck半導體ETF（美：SMH），年初至今升39.46%，一年回報達43.84%。

■10隻美股ESG ETF表現比較■
（以今年年初至今表現排序）

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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