【職場福利】英銀行改行4天工作人工不變　CEO：5天工作是19世紀產物

當香港人還在朝9晚7、一星期工作5天，甚至6天時，英國有銀行已經開始實行一周4天工作。

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現代人愈來愈提倡Work Life Balance，英國一家金融科技銀行Atom Bank近日宣布讓員工自行選擇是否改行每周四天工作，而且表示公司不會因此扣減員工薪酬，預計會有430名員工受惠。不過在4天工作下，雖然每周總工作時數會由37.5小時減至34小時，但員工每日的工作時間就要延長一個小時，以彌補多出一天的假期，即由以往每日工作7.5小時，增加至8.5小時。

Atom Bank的CEO Mark Mullen豪言，5天工作是19世紀的工業需求，現在已經過時。隨着疫情徹底改變了不少打工仔的工作模式，企業也開始考慮如何可以用更高效​​、健康及快樂的方式工作，而除了提倡在家工作外，縮短工作日子及時數是其中一個新常態。

冰島試行4天工作 生產力不跌反升

其實4天工作並非新鮮事，過去一直有公司相繼實行，但主要是在歐洲國家，而且一直以來不少人都質疑4天工作是否比5天工作更有效率。

早年冰島曾對縮減工作日會否帶來更高生產力進行試驗計劃，試驗於2015年至2019年期間進行，行業橫跨學前教育、社會服務、醫療及辦公室白領，一共2,500位試驗者，是佔冰島勞動力人口1%以上。試驗者試行4天工作，並由原本每周工作40小時減至35至36小時，薪酬不變。結果發現，大多數採用4天工作制的試驗者，其生產力是保持不變，甚至提高。

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本港每周工時中位數為45小時

反觀香港情況，本港打工仔的工作時數可謂冠絕全球，據政府公布2021年第三季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，香港打工仔平均每周工作時數中位數為45小時，比冰島足足多10小時，若以每周5天工作計算，平均每日工時為9小時。

美國手機保安技術公司KISI早前更公布《2021年工作與生活平衡城市排行榜》，香港在50個統計地方中排第45位，更是統計中全球過度勞累人口最多的城市，有近3成人出現過度勞累的情況。

香港人出名鍾意返工，你認為香港有可能實施4天工作嗎？

責任編輯：嚴熹曼

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