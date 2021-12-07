【人行降準】分析料明年中國會再降準　穩經濟增長　前景更看好

中國人民銀行於星期一宣布自12月15日起全面下調金融機構銀行存款準備金率0.5個百分點。這是央行年初以來第二次降準。在全球大多數央行都在收緊貨幣政策之際，中國人民銀行是唯一一個逆向而行的主要央行。

內地最近一次降準是7月的政策轉變，當時央行官員孫國峰表示貨幣和流動性狀況將保持平衡。此後，房地產市場持續低迷、消費需求不溫不火和輸入成本增長導致中國經濟的不利因素增加，增長放緩。

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景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭預期，此次降準將釋放約1.2萬億人民幣的流動性。此次降準對流動性和信貸的影響仍要取決於央行是否決定續作12月到期的MLF（中期借貸便利），但初步估計此次降準的影響應比7月小得多。

考慮到國內面臨的整體經濟壓力，趙耀庭指此前一直預期央行會在年底之前再次降準。市場日益擔心經濟進一步放緩可能推動了央行行使「賣出期權」，以應對經濟下滑和提振市場情緒。通過此次降準，央行表明正通過一種有力的方法來穩定地產市場。

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央行表示，降準應會降低金融機構每年約150億元人民幣的融資成本，從而大力鼓勵各銀行擴大向中小企業放貸。此外，央行還表示降準不會改變其穩健的貨幣政策立場，其最終的目的是提升銀行的融資穩定性，從而支援實體經濟發展。

趙耀庭認為，中國目前仍處在經濟周期中期的放緩階段，降準正是經濟恢復正軌所需要的。為穩定經濟增長，央行有可能在明年進行更多降準，將密切關注即將召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議，這將提供更多有關政策前景的指引。經過此次降準，中國的宏觀經濟背景有望進一步向好。

責任編輯：鄭樂怡

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