【大灣區】大灣區發展宜善用政府資助　初創吸引融資　業務必須有獨特性

對於很多香港年輕人而言，香港目前的就業趨勢集中於金融地產為主，令香港發展空間愈來愈少，會開始萌生創業的念頭，加上政府一直鼓勵年輕人到大灣區發展，到底現時初創企業在大灣區發展申請資金會否複雜困難？投資公司又會如何選擇企業以投放資源呢？

廣東省政協委員、焯能科技投資創始人及合夥人廖永通（Felix）日前出席「飛躍大灣區」國家憲法日青年座談會，分享自身創業經歷和作為投資者的看法。他提到不少初創企業在內地若想獲得創業的首筆資金，現時國家為鼓勵青年到大灣區發展，創立了不少的基金資助支持，分別在省、區政府都有不同類型的基金供企業申請。

青年展拳腳宜善用政府資助

香港亦是大灣區其中一個城市之一，亦有提供基金資助，例如政府旗下青年發展委員會的青年發展基金 、「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」、「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」等，只要通過各評審階段就可以獲得資助。

以往青年創業或成立初創，想找資金支持，都會尋找創投基金或天使投資者參與作融資安排。不過廖永通指，政府近年加大力度提供創業基金和支援計劃已足夠支援企業，令投資公司逐漸不願承擔融資風險，但仍會監察企業的營運，有機會再洽談更大的融資方案。他補充：「政府某程度上正扮演着投資者的角色，原因是不少的基金支持已可以幫助初創起動和營運上資助，不需要投資者承擔此風險。」

廖永通亦提到國內設有眾創空間（Co-working Place），以深圳為例會提供代辦工商註冊、培訓、創業基金、財稅服務及營業推廣的空間，在這樣各種資源提供下，甚至有地區會提供交通津貼費，鼓勵年輕人到大灣區發展。有見及此，投資者開始淡化融資角色，初創亦開始轉向申請內地政府的創業基金。

天使投資需洞察先機 帶領初創業務成趨勢

廖永通在創業和投資角度上擁有豐富的經驗，他先後在東莞及深圳創業，在創業的過程中，他發現自己對項目的看準度、投機的角度更好，其後更轉型成為一名天使投資者，投資於早期到增長型創新科技公司。

廖永通提醒有意到大灣區發展或創業的人士，要獲得投資者的賞識以融資擴大生意，初創企業發展的業務必須要有其獨特性，以吸引投資者的眼光。「天使投資者的角色是要洞察先機，留意一些未在市場出現且具有發展潛力的業務，例如早期未盛行的人工智能、自動駕駛等，再帶領此類型成為趨勢。」因此，獨特而具潛力的初創，更能吸引天使投資者青睞。



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責任編輯：區祖飛

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