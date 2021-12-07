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【聖誕節2021】銅鑼灣鬧市聖誕森林尋精靈蹤跡　用IG玩畢奇AR濾鏡

精明消費 18:25 2021/12/07

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最近，有一班小精靈在時代廣場的「Sparkling Wonderland by Pucky」聖誕森林內出沒，大家不妨去尋找他們的蹤跡吧！ 

畢奇精靈穿上粉嫩色彩的服飾，加上胖胖的外表，討人喜愛。其實，他們是本地插畫師兼玩具設計師畢奇（Pucky）的作品，也是盲盒玩具的其中一員。這一次更是畢奇首次與商場合作的戶外裝置，因此，時代廣場地面露天廣場會搖身一變，成為畢奇的夢幻聖誕森林。

場內會有超過50棵「閃令令」的金色發光聖誕樹、最為矚目的就是一棵7米高的木製聖誕樹，形成了一個光亮的聖誕森林，白雪雪的太空貓會在聖誕樹旁邊守候大家光臨。

50棵金色發光聖誕樹　展出畢奇精靈作品

穿過森林之後，就會到達波克的聖誕小屋。除了欣賞牆壁上的手稿外，也可以跟聖誕打扮的波克合照。而在「畢奇奇幻時光隧道」內，不但會展出一系列畢奇以往的大小作品，亦有以「夢」和「森林」為主題的公仔，以表達她對世界的一些感覺及想傳遞的訊息，並希望人們可以從中找到心靈上的平靜。

身在這個別具氣氛的森林內，當然要「打卡」拍照啦，不過，參觀人士只要用Instagram掃描指定圖案，即可啟動畢奇AR濾鏡，隱身在AR體驗鏡頭後的豆子精靈便會顯現眼前。

場內更會有「音樂光影之旅」亮燈表演，每日早上10時至下午5時期間，每小時表演1次，而在晚上6至10時期間，每半小時則會表演1次。

此外，由12月11日至1月2日，凡於時代廣場內即日電子消費總額滿2,000元，可換領時代廣場ｘSparkling Christmas by Pucky月曆套裝。數量有限，先到先得，換完即止。

    點擊圖片放大
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時代廣場x Sparkling Wonderland by Pucky

  • 地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場
  • 展覽開放日期：即日至2022年1月2日
  • 開放時間：早上10時至下午10時

畢奇ｘ時代廣場2022年年曆換領詳情

  • 日期：12月11日至1月2日
  • 換領時間：中午12時至晚上10時
  • 換領地點：時代廣場5樓Happy Rewards換領專櫃
  • 換領方法：即日電子消費總額滿2,000元（最多3張不同商戶之單據）
  • 換領產品：
    1. 時代廣場ｘSparkling Christmas by Pucky月曆套裝連徽章1份（星期一至四）
    2. 時代廣場ｘSparkling Christmas by Pucky月曆套裝1份（星期五、六及日及公眾假期）

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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