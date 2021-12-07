【品味投資】勞力士繼續稱霸！　2021全球最受歡迎手錶型號逐隻睇

不少人喜歡買名錶，除了是身份象徵之外，部分型號的手錶更是保值甚或升值之選。知名二手錶商Watchfinder & Co.早前向全球逾140個國家、逾2萬個鐘錶愛好者，進行有關手錶品牌及型號調查，當中逾半人選擇勞力士（Rolex）。

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■2021年最受歡迎的名錶品牌■

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調查結果顯示，勞力士以55%奪得最受歡迎的手錶品牌榜首，而餘下的45%則由其他手錶品牌瓜分。第2名為Patek Philippe，佔12.5%；第3名為Omega，佔6.7%。

■2021年最受歡迎的名錶型號■

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另外，最受歡迎的手錶型號，前十名中有六款為勞力士的手錶型號，冠軍為Rolex Daytona（16%）、其次為Rolex Submariner（12.4%）、第3名為百達翡麗Patek Philippe’s Nautilus（6.2%）。

Watchfinder & Co.行政總裁Arjen Van de Vall指出，運動鋼錶經得起時間考驗，因此Rolex Daytona被選為最受歡迎的手錶也不足為奇。

調查亦顯示，93.8%受訪者表示戴上夢寐以求的手錶，會令他們產生自信。有三分之一人表示， 佩戴喜愛的手錶，會為他們帶來成功、富有及成就感。另有 25%受訪者選擇夢想手錶，因他們認為屬合理投資。

責任編輯：曹佩鈞

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