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【高息ETF】市況波動轉買港股高息ETF？　有隻本年度股息率最高近6厘！

ETF 14:20 2021/12/07

分享：

在市況欠佳的情況下，想尋找穩陣收息的選擇，除了收息股之外，高息ETF都值得考慮。以下將會列出港股本年度收益率逾3厘的ETF，以及其派息政策等資料讓大家參考。

【港股高息ETF收益率邊4隻高過盈富？　今年最高息率有近4%：按此

港股高息ETF
（股息率由低至高排列）

    點擊圖片放大
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GX恒生高股息率ETF股息率最高

在所有列出的ETF中，GX恒生高股息率ETF （03110） 的本年度收益率最高，達5.67厘。此為被動ETF，目標是提供與恒生高股息率指數表現緊密相關的投資回報，可投資於在港交所上市的50隻股票或房地產投資信託（REIT），並會每半年派息一次。據本網翻查其派息記錄，除了在2019年度及2020年度中期沒有派發中期息之外，往後時間都有派息，最新派息2022年度中期息每股1.68元。

不少人可能會擔心，買入股息率高的股票，會否代表要承受股價波動的風險，但此基金的指數方法論篩選了表現出最高波動率的證券，以產生較低波動率的回報。在符合資格的股份中，一年期歷史波動最高的25%股票或REIT，都會被排除在成分股選擇對象以外。

平安香港高息股ETF派息穩定

另一隻本年度收益率表現不俗的ETF為平安香港高息股 （03070） ，達4.14%。此ETF同樣是被動型，並是半年派息一次，旨在採用複製策略追蹤中證香港紅利指數的表現，相關指數由30隻成分證券組成，將直接投資於相關指數大致上的所有成分股，而所佔比重與該等指數股份在相關指數中所佔比重大致相同。

平安香港高息股ETF的派息一直都穩定，並沒有暫停派息的情況發生。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : ETF學堂

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