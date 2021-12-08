【消費優惠】青田教育中心聖誕優惠　兒童中英文圖書低至75折　桌遊9折

青田教育中心由即日至12月27日推出「青田聖誕大優惠」，在荔枝角展銷場及網上書店同步舉行。

優惠產品包括中、英文故事書、幼兒識字書、兒歌集、語文學習書、繪本及親子教育系列書籍，均以75折至85折發售。適合小學生的英語語法教材均有85折優惠，至於桌上遊戲則有9折優惠。而且，26本二手中、英文繪本書及精美手工藝套裝50元一套，並只限展銷場內發售。

顧客讚好青田教育中心Facebook或青田教育基金會Facebook專頁，並分享指定帖文，於親臨陳列室購物結帳時出示，即可獲贈精美二手英文故事書或Oxford memo紙 （數量有限，送完即止），或可選擇1年親子閱讀會藉（將由消費日起計）。

優惠產品一覽

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青田聖誕大優惠 陳列室優惠期：即日至12月24日

網上購物優惠期：即日至12月27日



陳列室營業時間：

星期一至五：上午9時30分至下午5時30分

星期六：上午9時30分至中午1時，星期日及公眾假期休息 地址：荔枝角青山道696號時采中心1樓1室

電話：23040355

網址

撰文：hket小編

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