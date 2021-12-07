為着數你可以去到幾盡？　點解信用卡推廣總係要登記？

點解好多時信用卡推廣都會叫大家登記呢？

其實唔單止做客嘅覺得好煩，做銀行嘅一樣要喺Hotline或者App度開一個窿畀大家登記，玩完個Promotion又唔可以合埋隻眼就派錢，要分番邊個客有登記、邊個客無，自尋煩惱㗎喎！

咁點解咁煩都要整呢？呢個其實同銀行盈利、心理學、數據分析都好有關係，今日就同大家講下點解要咁麻煩啦！

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原因一：一切都係錢作怪，除咗驚太多人用會谷爆個Budget，仲為咗盡量減少Free Rider喇！

又到聖誕，唔少銀行都會推出一啲消費夠指定金額就送額外積分或者現金回贈嘅推廣計劃，為嘅就係鼓勵大家消費，最好就係明明你已經準備用銀行B嘅卡消費，但係轉我銀行A嘅卡啦！

不過世上係無咁完美嘅，如果我明明都已經預備用銀行A嘅卡消費，咁銀行A咪變相送多咗回贈畀我囉！無錯，呢個就係所謂嘅Free rider promotion，即係明明唔畀優惠個客，個客都會乖乖簽夠一定金額，但係銀行就畀客人Free ride咗個推廣，做咗傻豬豬喇。

咁銀行有咩好方法呢？就係故意要大家登記，製造一啲Friction，咁就可以避開一部份根本睇唔到Promotion，但係又「唔小心」簽夠指定金額嘅人Free rider喇！

不過呢個做法當然唔係完美嘅，原本有心簽夠數、同時又睇到推廣再登記埋嘅Free rider，就一定無法避免喇。

呢度補充一句，另一個避開Free rider嘅做法就係大費周章咁預先估吓邊個客人有可能係Free rider，但係咁就會令到個優惠由畀所有人嘅地球推廣，變成只畀部分客戶嘅特選推廣，咁就無得登網頁、出廣告，個宣傳效果低好多架！

另一個錢作怪嘅原因就係呢類優惠通常都係做一單蝕一單的，要求客戶登記就可以控制住個Quota，萬一真係全城哄動係人都玩，都唔會令銀行大失預算，咁就安全好多啦！

【信用卡提供咁多回贈 銀行條數到底點計得掂呢？：按此】

原因二：人就係咁奇怪，花咗力氣參加嘅活動，成功率反而高好多

人就係咁奇怪，同一樣嘅回報，一個不勞而獲，一個含辛茹苦，後者總會比前者更叫人珍惜，追男仔係咁，銀行服務都係咁喇！

做卡嘅老前輩教落：你無啦啦送個優惠畀個客，佢無Feel的，仲笑你傻仔，然後就唔記得咗，跟住大家就白做咯；但係如果你要佢花啲力氣去登記，哪怕只係打個電話，開着個App嚟撳幾下，佢一花咗力氣落去佢就會覺得呢件事佢都有份，成功率自然就會高。

心理學嘅嘢我真係唔識，不過我每次打開滙豐隻APP，當佢係咁提我我已經登記咗乜乜乜優惠嘅時候，我都會提自己下次要用佢張卡消費嚟攞個優惠，其實都幾恐怖的。

唔知大家會唔會同我一樣，撳咗登記就會有種莫名嘅道德感，覺得要完成件事咁呢？

原因三：要求客戶登記先能夠評估Promotion嘅真正成效

原因三係同Data analytics好有關係，先講結論：要求客戶登記先能夠評估到Promotion嘅真正成效哦！

如頭先原因一所講，銀行係好關心Free rider嘅出現，因為Free rider唔單止會令銀行增加咗成本，仲會令銀行無辦法知道個Promotion嘅真正成效，因為喺成功達標嘅客戶入面，你根本唔知邊個係純綷Free rider，邊個係因為睇到Promotion而增加消費嘅客人。

但係好可惜銀行Promotion係一個社會實驗，並唔似科學家咁可以喺實驗室做一個Control experiment出嚟，所以其實你永遠都唔會知道個Promotion嘅真正成效。但係只要你要求客戶登記，咁就可以多一個Ref去客觀評估一吓個Promotion嘅成效，方法大概係咁：

假設𠵱家有一個信用卡Promotion，有60%客人登記，當中有45%客人達到要求目標；有40%客人並無登記，當中有5%客人達到要求目標，如下圖所示：

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由於喺40%無登記嘅客人入面，有5%竟然唔收錢下自動做到銀行想要嘅目標，我哋就可以理所當然地認為5%／40%＝12.5%係喺無任何推廣下嘅Natural Take Up Rate下限，實際應該要係高啲嘅，因為有好多本身就諗住消費，但係Free ride咗個Promotion嘅客，所以呢個只係「下限」喇！

咁睇番成個大餅，總共有50%嘅客人成功達標，咁即係呢個Promotion最多成功鼓勵50%—12.5%＝37.5%客人提高消費，Again呢個係「最多」喇。

咁都係嗰句，呢類開放畀所有客戶嘅Promotion嘅實際成效係無人知嘅，不過透過了解Natural Take Up Rate，我哋就多一個佐證去了解真正成效，舉個極端例子就係如果有登記嘅客人有50%達標，無登記嘅客人又有50%達標，咁即係個Promotion完全無成效，白做一場喇！

其實要大家登記，Bank worker們都一樣好痛苦的，下次要登記嗰陣，就鬧少兩聲啦！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (150) — 點解信用卡推廣總係要登記呢？呢個同銀行盈利、心理學、數據分析都好有關！】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。