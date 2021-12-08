【消費優惠】鴻星中菜早晨送免費點心　米芝蓮食府國金軒及翠亨邨年糕禮券早鳥68折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 鴻星中菜：早晨優惠送免費點心一份

在每日早上9點半前，於鴻星中菜惠顧任何點心一款，即可享當天免費點心一份，每位限點選一份。免費點心包括鳳爪排骨飯、蟹籽蝦燒賣、鴻星蝦餃皇、章魚肉餅飯及韮黃鮮蝦腸等。

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鴻星中菜

觀塘開源道64號源成中心1樓

元朗朗日路8-9號及元龍街9號形點II 3樓A301-A30

旺角太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖

2. 米芝蓮食府國金軒及翠亨邨：年糕禮券早鳥優惠68折

由即日起至12月21日，國金軒及翠亨邨推出賀歲年糕禮券3盒優惠套裝，最高享68折，數量有限。

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3. 彩豐：指定產品買一送一

由12月6日至12月12日，於彩豐門市買指定產品可享買一送一優惠。優惠不包括所有衛生口罩，產品數量有限，售完即止。

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另外，折實買滿899元，即送Cherry牌蜜桃絨印花布床笠連枕袋套裝（雙人4.5尺）（價值529元）。

門市一覽

撰文：hket小編

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