【消費優惠】鴻星中菜早晨送免費點心　米芝蓮食府國金軒及翠亨邨年糕禮券早鳥68折

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【聖誕節2021】銅鑼灣鬧市聖誕森林尋精靈蹤跡 用IG玩畢奇AR濾鏡
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 鴻星中菜：早晨優惠送免費點心一份
在每日早上9點半前，於鴻星中菜惠顧任何點心一款，即可享當天免費點心一份，每位限點選一份。免費點心包括鳳爪排骨飯、蟹籽蝦燒賣、鴻星蝦餃皇、章魚肉餅飯及韮黃鮮蝦腸等。
鴻星中菜
2. 米芝蓮食府國金軒及翠亨邨：年糕禮券早鳥優惠68折
由即日起至12月21日，國金軒及翠亨邨推出賀歲年糕禮券3盒優惠套裝，最高享68折，數量有限。
3. 彩豐：指定產品買一送一
由12月6日至12月12日，於彩豐門市買指定產品可享買一送一優惠。優惠不包括所有衛生口罩，產品數量有限，售完即止。
另外，折實買滿899元，即送Cherry牌蜜桃絨印花布床笠連枕袋套裝（雙人4.5尺）（價值529元）。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選