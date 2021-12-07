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【抗通脹】高通脹料於未來數年維持　配置多元資產組合應對風險

博客 18:40 2021/12/07

分享：

在後疫情時代，通脹是暫時性還是結構性是金融市場和央行最關注的議題之一。我們見到大批工人心態轉變，追求更高的薪酬和更清晰的職業發展前景。這或會在一定程度上導致結構性通脹，影響深遠。疫情期間各國的刺激經濟政策也推動了通脹。

儘管如此，美聯儲或認為這是「良性」的通脹，代表經濟社會動態變化的理想反彈。我們認為大部分潛在通脹壓力都是暫時性的，但鑑於我們剛剛從供應鏈問題中恢復過來，「暫時性」可能是一個多年的過程。

【分析料明年中國更多降準 降準後宏觀經濟有望向好：按此

通脹水平或於未來數年上升

美聯儲縮減購債規模和提高美國利率，對新興市場資產表現產生深遠的負面影響，尤其是對高收益新興市場主權或企業信貸，許多參與者擔心流動性緊縮。

前兩次增長放緩，全球經濟體系都以激增債務和提高槓桿水平來應對。如果現在希望保持強勁的增長，不太可能會上調利率，因為此舉會抑制增長潛力。但考慮到薪酬上漲的可能性，我們可能會看到通脹高於疫情前。事實上，由於疫情爆發前十年的通脹一直偏低，通脹水平如果在未來幾年略高於趨勢，對美聯儲和中央銀行而言，這不太可能成為挑戰。

2021年第四季度債券相關投資前景預測
巿場 展望 配置
利率 勞工市場復甦，加上通脹或持續上升，隨着美聯儲政策正常化，利率可能會走高 較傾向持有存續期較歷史平均較短的債券
美國企業 較高槓桿水平抵銷豐厚收益，估值偏低 選擇性加入投資級別浮動利率債券和銀行高收益債券。關注較低的信用利差債券存續期間風險
資產抵押證券（ABS）及按揭抵押證券（MBS） 消費者資產負債穩健，貸款標準審慎，住房實力看好 繼續看好消費者ABS和非機構抵押貸款
新興巿場 Delta變種病毒持續帶來不確定性，但成熟巿場周期性增長和國內成本壓力低仍是有利因素 在出口導向型、本土公用企業和準主權債券尋找機會

【瑞銀料中國股票明年擺脫頹勢 互聯網板塊監管憂慮紓緩：按此

通過多元資產組合抵禦通脹風險

儘管全球和美國面對通脹上升的壓力，而且未知通脹是否為短暫性，但利率仍然相對受控。自今年春季以來，美國收益率曲綫趨於平緩，遠期利率溫和下降，短期利率則上升。

通常，當股票市場波動時，亦會固定收益波動。但在利率上升和通脹上升的環境中，情況可能並非如此。隨利率上升，固定收益的防守性減弱，有鑑於此，我們首先會重新考慮固定收益的潛在風險和回報，現時意味長時間保持低比重配置。隨利率上升，經濟或者放緩，低比重的時間或會延長。

在股票方面，我們不想過度減持。目前經濟復甦和各行業復工是有利因素，全球大部分地區的股巿指數也明顯高於疫情爆發時。

我們的股票配置和整體風險預算相對中立，同時在固定收益方面保持防守。我們不會試圖把握經濟周期的時間，但希望早作準備，在機會出現時能夠好好把握。

撰文 : Jeff Klingelhofer 尚渤投資管理聯席投資主管兼基金經理

欄名 : 市場尚論

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