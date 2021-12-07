【美股分析】短綫不要和市場對着幹　中概股風暴　投資美股追定沽？

中概股很可能出現退市潮，買了應否拋售？未買的這會是一個難得機會？

美國證監會正式實施《外國公司問責法案》，即是若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）於3年內不能取得所要求的審計底稿，以及要求申報是否為外國政府所有及控制，法例准許美國證監會可禁止股票交易，甚至除牌。

中概股紛紛捱沽

受到消息打擊，並預期更多中概股要在美國退市，所以令到大部分中概股上周五晚於美股市場受壓，好像嗶哩嗶哩（美：BILI）跌7.2%；網易（美：NTES）跌6.9%；阿里巴巴（美：BABA）跌8.2%，就連港股的阿里巴巴（09988）亦明顯被沽，又再破第二上市的底，再創新低。理論上，已在香港第二上市應較易處理，因為可以將美股換成港股，但可能面對美股投資者提出法律訴訟，都是一個不利困擾，相信中資公司到美國上市已成絕響。

投資者持有中概股可以點做？由於這並非公司本身問題，而是市場因素，擔心要退市難免會令持貨的投資者想沽貨，而嗅到血腥味的搥頭會沽空，所以就是面臨下行壓力。因此，令到很多美國或海外投資者心死選擇止蝕離場。對於持股的，短綫實在難與市場對着幹。面對迷茫又是向大師問道的時候，股神巴菲特有投資名言：「以短期來看，股票市場是投票機；長期看來，股市是秤重機。」

有耐性等低吸

大家只要想想，或者用紙寫下短期有沒有利好該中概股、並可以刺激股價上升的因素，如果沒有，都應審慎考慮減倉，而且動作要快，因為這種波動可以很快完，但問題是又可以很深。

不過，中概股風暴對於香港投資者來說又並非全是壞事。機會就是跌出來的，而香港投資者的優勢是對中國市場有了解，而又可以方便投資美股。因此，未持有中概股的當然暫時不要買，千萬不要與市場對着幹，但是應給予耐性，監察住一些有價值又會被沽的股票，好像拼多多（美：PDD）及蔚來（美：NIO）絕對有長綫投資價值，而且筆者深信不會因為股價波動而令公司受到實際嚴重打擊，當然影響市場融資能力一定會有。

趁調整買指數ETF

若然擔心不敢買個股，可以考慮買指數ETF，兩隻入門級的有Vanguard S&P 500 ETF（美：VOO）和Invesco QQQ ETF（美：QQQ）。VOO跟隨標普500指數的表現，而QQQ追蹤納斯達克100指數，科技佔比較重。長綫買入指數可說是一個必勝策略。有人擔心美股會見頂，但過去十幾年都不斷話見，實際都不斷升。

鮑威爾是否變鷹？或許是，但他應是全球放水最多的男人，骨子裏就是遇事放水，而且全球過往如是，將來也必如是，除非願意孭上全球金融世紀罪人污名。再者，驚應該是買少一些，而非離場。

【FB以外的選擇 2隻元宇宙長綫潛力股：按此】

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰中概股風暴部署方法】（收費文章）

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