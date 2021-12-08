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【消費優惠】DONKI X The Club網店限時優惠　聖誕禮籃低至$288起

精明消費 09:00 2021/12/08

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聖誕禮物買咩好？ 不妨考慮買一個包羅萬有嘅禮物籃俾親朋好友啦！

Don Don Donki 於The Club網上商店舉行12月聖誕限時優惠，由即日至12月31日，12款聖誕禮籃有71折，價錢由288元起。禮籃內的產品包括日本零食、酒類或果汁，用來送禮也很得體。《星club最buy劇場》25款零食飲品福袋限量100個，6折後價錢為298元，donki派對零食飲品福袋每份198元。

除食品之外，也可選擇身體清潔及護理套裝、貓貓小食套裝，價錢由68元起。而特價專區內的指定產品均以30元、50元及70元發售。

由即日至12月31日，The Club會員凡購買Don Don Donki頁面上的任何產品淨額滿400元，可獲贈精選禮品1份，禮品款式將隨機送出。另一方面，如購買Don Don Donki「寵物必備」頁面內的產品淨額滿100元，可獲贈INABA 3味小魚燒寵物小食1份，每張訂單只限享用以上優惠1次，數量有限，送完即止。

消費總額滿400元或以上可享免費送貨，也可選擇到指定CSL、HKT專門店、指定領取點免費自取。

聖誕限定優惠網站連結

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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