【虛擬貨幣】中國加強收集挖礦數據　富達加國推首隻現貨比特幣ETF

上周加密貨幣市場貨幣於周末大挫，筆者執筆之時，比特幣周一報48,272美元，對比前周五跌11.7%；以太幣則跌0.85%，周一報4,057美元。

中國境內知名網絡安全公司360集團於上周二表示，已經建立了一套監控系統，以協助政府收集挖礦數據，用以支持後續的整治工作。該系統可以提供挖礦主機的IP地址、地理位置、網絡類型、連接頻率及處置建議等信息。

200萬台挖礦機器已移離中國

英國《金融時報》報道稱，許多中國的加密貨幣礦工公司將他們的礦機運往美國、加拿大、哈薩克和俄羅斯。據報道，中國加密挖礦禁令實施後，全球23家最大的加密挖礦公司已將超過200萬台機器移離中國。

富達投資（Fidelity Investments）於美國審批可能實在等得太耐，宣布將在加拿大推出名為Fidelity Advantage Bitcoin ETF（FBTC）的現貨比特幣ETF，將成為推出加密貨幣交易所買賣基金的最大資產管理公司。該交易基金將會於多倫多證券交易所上市。相信會有更多基金公司跟隨，亦反映到市場投資者對加密貨幣的需求。而美國最終會否改變改變初衷，給予比現貨比特幣ETF開綠燈呢？

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ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，周一報13232點，對比前周五跌6.8%；ix比特幣指數報11641點，一周跌11.3%；ix以太幣指數報33741點，對比前周五跌0.08%。

指數 指數水平（點）* 變化^ ix加密貨幣指數 13232 -6.8%（-959） ix比特幣指數 11641 -11.3%（-1477） ix以太幣指數 33741 -0.08%（-28） *截至2021年12月6日。^變化與11月26日收市點對比。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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