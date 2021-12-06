【收入調查】2021年第三季就業收入中位數升至2萬元　呢個行業更係薪酬最高！

政府統計處公佈2021年第三季《綜合住戶統計調查按季統計報告 》，報告顯示本港的男女合計每月就業收入中位數和失業率比第二季的數字表現有顯著改善。

就業收入中位數升400元

在2021年第三季男女合計每月就業收入中位數中，撇除外籍家庭傭工後，為20,000元，比2021年第二季的19,600上升了400元。按性別劃分的話，男性的每月就業收入中位數比女性高，男性的每月收入中位數為20,000元，數字跟2021年第二季相同；而女性的每月收入中位數為17,200元，比2021年第二季的17,000上升了200元。

失業率明顯改善

失業率方面，2021年第3季的失業人數為180,600人，包括106,400名男性和74,200名女性，比2021年第二季的213,100人，減少32,500人。經季節性調整的失業率為4.5%，較2021年第2季的5.5%及2020年第3季的6.3%為低。

公共行政月入中位數最高

按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數薪金最高為公共行政、社會及個人服務行業，男女合計為23,000元，男性的月入中位數為25,500元，女性為23,000。而每月就業收入中位數最低的行業為零售、住宿及膳食服務，男女合計為14,500元，男性的月入中位數為17,000元，女性為13,000元。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經