  • 20°C
香港時間 : 20211206日 (週一) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收入調查】2021年第三季就業收入中位數升至2萬元　呢個行業更係薪酬最高！

理財資訊 19:05 2021/12/06

分享：

政府統計處公佈2021年第三季《綜合住戶統計調查按季統計報告 》，報告顯示本港的男女合計每月就業收入中位數和失業率比第二季的數字表現有顯著改善。

就業收入中位數升400元

在2021年第三季男女合計每月就業收入中位數中，撇除外籍家庭傭工後，為20,000元，比2021年第二季的19,600上升了400元。按性別劃分的話，男性的每月就業收入中位數比女性高，男性的每月收入中位數為20,000元，數字跟2021年第二季相同；而女性的每月收入中位數為17,200元，比2021年第二季的17,000上升了200元。

失業率明顯改善

失業率方面，2021年第3季的失業人數為180,600人，包括106,400名男性和74,200名女性，比2021年第二季的213,100人，減少32,500人。經季節性調整的失業率為4.5%，較2021年第2季的5.5%及2020年第3季的6.3%為低。

公共行政月入中位數最高

按主要工作所屬行業及性別劃分的就業人士每月就業收入中位數薪金最高為公共行政、社會及個人服務行業，男女合計為23,000元，男性的月入中位數為25,500元，女性為23,000。而每月就業收入中位數最低的行業為零售、住宿及膳食服務，男女合計為14,500元，男性的月入中位數為17,000元，女性為13,000元。

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

就業 失業 住宿 政府統計處 零售 服務 行政 行業 失業率

上一篇文章

【好去處】東方表行60周年　辦藝術盛宴感受時間軌跡

下一篇文章

【2022展望】分析料明年通脹壓力漸減　哪個市場增長前景較好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款