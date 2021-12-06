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唔用會自動失效！　3儲值工具消費券最快年底過期

個人增值 18:30 2021/12/06

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你啲消費券用晒未？如果喺8月1日拎首期消費券，以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK的消費券有效期到今年年底，唔用就無架啦！人民幣7日定存存息比較，呢2間銀行年息高達13.88厘！11月強積金表現出爐，邊隻基金表現最好？邊隻基金表現最差？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【5000元消費券】3儲值工具消費券有效期至12月31日　逾期未使用將自動失效

你啲消費券用晒未？如果喺8月1日拎首期消費券，以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK的消費券有效期到今年年底，唔用就無架啦！

2. 【人民幣定存】最少10厘年息人幣短存比較　存7日最高享13.88厘

人民幣7日定存存息比較，呢2間銀行年息高達13.88厘！

3. 【MPF】Omicron拖累月底虧損迅速擴大　強積金11月人均約蝕7,000元

11月強積金表現出爐，邊隻基金表現最好？邊隻基金表現最差？

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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