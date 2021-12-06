唔用會自動失效！　3儲值工具消費券最快年底過期

你啲消費券用晒未？如果喺8月1日拎首期消費券，以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK的消費券有效期到今年年底，唔用就無架啦！人民幣7日定存存息比較，呢2間銀行年息高達13.88厘！11月強積金表現出爐，邊隻基金表現最好？邊隻基金表現最差？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

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你啲消費券用晒未？如果喺8月1日拎首期消費券，以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK的消費券有效期到今年年底，唔用就無架啦！

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人民幣7日定存存息比較，呢2間銀行年息高達13.88厘！

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11月強積金表現出爐，邊隻基金表現最好？邊隻基金表現最差？

撰文：hket小編

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