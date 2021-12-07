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【虛擬貨幣】24歲藝術家10個月賣500幅畫　靠NFT勁賺230萬

個人增值 15:50 2021/12/07

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如果你自問有一門手藝，又想賺錢，除了在現實世界中賣作品，不妨學這位24歲藝術家，在虛擬世界賣畫為生，僅花10個月時間便在NFT市場上賣掉500幅畫，大賺30萬美元（約234萬港元）。

【澳洲退休基金小試牛刀 機構投資者逐步增虛擬資產投資：按此

根據外媒CNBC報道，一位來自加拿大的年輕畫家Lana Denina靠以加密貨幣賣畫，獲得巨大利潤。Lana原本對區塊鏈技術一無所知，不過當她開始嘗試了解甚麼是NFT時，她覺得這會對藝術家帶來一種革命性轉變。

Lana表示，傳統畫廊就像舊世界一樣，尤其在關於有色人種的作品上，傳統畫廊大多缺乏多樣性及包容性。但在NFT市場上，藝術家可以創建屬於自己的畫廊、設定作品價格、還可以通過在NFT上的二次銷售獲得版稅。這無疑會激發藝術家在NFT市場上創作更多多元化作品。

於是Lana便開始在NFT市場上販賣她的畫作，更開設一套名為Mona Lana的新系列作品，創作出500幅獨特的女性肖像，而每幅肖像都是由112種不同特點的代碼生成。由於這系列的作品代表了有色人種和黑人文化，在如NFT這種多元化的市場上深受歡迎。短短10個月時間，Lana在各虛擬交易平台上用NFT和其他加密貨幣已經售出最少500幅作品，收入超過30萬美元（約234萬港元），即平均每幅畫為Lana帶來約46,800元收入，認真好搵！

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責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 品味投資

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