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【2022展望】瑞銀料中國股票明年擺脫頹勢　互聯網板塊監管憂慮紓緩

個人增值 11:00 2021/12/07

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瑞銀投資銀行研究部發表2022年中國股票策略展望，認爲是「擺脫頹勢」的一年。該行中國股票策略研究主管王宗豪預計，2022年MSCI中國指數將攀升13%，EPS增長9%，同時受惠於互聯網板塊的監管憂慮稍有紓緩，料市盈率小幅上揚。

王宗豪認為，下行經濟壓力以及鼓勵研發投資的必要可能會使得2022年施加給互聯網行業的監管措施有限，建議增加配置於互聯網、食品飲料和家電，而減低銀行和基礎材料的比重。

【分析料明年通脹壓力漸減　哪個市場增長前景較好？：按此

在疫苗接種率升高、全球經濟開放的情況下，預計有一些影響了原材料和運輸成本的供給限制將在2022年消散。同時，有些已經開始漲價的行業在2022年將開始推高消費物價指數。隨着消費物價指數趕上生產物價指數，普遍而言有利於企業的盈利能力，尤其是零售等有較佳定價能力的行業的下游行業，例如食品飲料板塊。

王宗豪續指，市盈率估值有機會小幅攀升，以體現出中國市場圍繞互聯網監管的擔憂消散。預計2022年收入增長9%，與約8%的名義GDP增長率基本一致，而在盈利方面，瑞銀預計增長9%。

 

責任編輯：鄭樂怡

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