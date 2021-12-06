【公共年金】羅致光：推公共年金為助低收入人士　怎樣同時領長生津及年金？

勞工及福利局局長羅致光在上月網誌，指出隨着港人壽命愈來愈長，他建議市民可買入公共年金，以保障退休後的收入。其後坊間有聲音批評羅致光的建議，只為高收入人士着想，他昨日（5日）撰寫網誌澄清，指當初推出年金入場門檻僅5萬元，目標群組為低收入的退休人士。

網誌提及，直至今年9月底，一共有4,065人領取長者生活津貼同時購買公共年金。根據2020年的退休人士領取強積金的金額，平均為34萬元。

羅致光指出，長者生活津貼與綜援於年金的處理方法上有分別。政府預期於明年第3季合併普通及高額長生津計劃，而津貼金額定於高額長生津的水平，而資產上限則定於普通長生津的較寬鬆水平。羅致光以優化後長生津作為基礎，由於長生津只計算每月入息，而一筆過或分期支付的「投保保費金額」則不會計算為資產一部分。因此，在長生津計劃下，市民若購買年金，只會計算年金每月發放金額，不會計算投保金額，只要每月入息不超過限額，可同時領取長生津及年金。

至於綜援方面，則會計算所有可動用資產，包括年金的投保保費金額／退保金額都會納入資產計算。他續指，當市民65歲時領取了30萬元強積金，會超出單身申請綜援入息上限；若改為用這筆錢買入年金，雖然當時仍不符合申請綜援的資格，但當年金退保金額等於零時，其他資產不超過限額，亦可同時領取綜援及年金。

另外，羅致光亦提到，強積金系統未算成熟，現時市民退休後，仍需要透過年金與長者生活津貼的配合，應對晚年所需。

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責任編輯：曹佩鈞

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