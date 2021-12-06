【好去處】東方表行60周年　辦藝術盛宴感受時間軌跡

東方表行早前舉辦「Take Your Time時間藝術盛宴」活動尚有4日便結束，有興趣的朋友可以把握時間參與。

東方表行為慶祝成立60周年，日前與香港著名餐廳Madame Fù合辦「Take Your Time時間藝術盛宴」，宴會菜單精心設計出藝術與時間的創意佳餚，每一味都體現「享受一刻鐘的時間藝術，品嚐一刻鐘的精緻佳餚，回味一刻鐘的智慧醞釀」的精神，菜單合共有6道主菜和甜品，價格為1,088港元，並設加一服務費。

Madame Fù位於香港法定古蹟大館，宴會場地懸掛由獲獎無數的本地藝術家陳閃創作的裝置畫作《時間的發現～1961》，利用顏料的重叠來呈現時間累積的隱喻。東方表行透過1961年的年曆圖案，即今次畫作的主角，帶領大家回到東方表行成立的1961年，與觀者一同感受時間軌跡的奧妙。

每位品嚐「Take Your Time時間藝術盛宴」的貴賓更可獲贈藝術帆布袋，藝術帆布袋以《時間的發現～1961》為創作概念，印有方格圖案，代表着年曆上2021年11月的月份，喻意將貴賓由1961年，飛越60年時間到2021年，亦以此紀念東方表行成立的這個重要月份。

東方表行ｘMadame Fù「Take Your Time時間藝術盛宴」資料

日期：由11月21日至12月10日

收費：1,088港元（另設加一服務費）

地址：香港中環荷李活道10號大館3樓

電郵：reservations@madamefu.com.hk

電話：2114 2118



責任編輯：區祖飛

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